Tim Merlier vince la 9^ tappa del Tour de France: Milan battuto in volata, Pogacar resta maglia gialla

Tim Merlier ha vinto la nona tappa da Chinon a Chateauroux da 174,1 km. Successo incredibile per il belga che è stato in grado di battere in volata l’italiano Jonathan Milan.

Frazione segnata dalla lunga fuga di van der Poel (con il compagno Rickaert).

L'olandese dopo 170 km di fuga in gran parte con il compagno Rickaert, è stato raggiunto a 800 metri dall'arrivo di Chateauroux. Pogacar resta sempre in maglia gialla. Una corsa caratterizzata anche dalle cadute. A finire per terra sono stati inizialmente Ion Izagirre e Søren Waerenskjold ad avere la peggio, anche se poi entrambi sono ripartiti. Poi è stata la volta di Georg Zimmermann che si è procurato abrasioni su tutta la gamba e a un braccio, ma è riuscito a continuare lo stesso.

La volata finale della nona tappa.

Come è strutturata la classifica attuale

Pogacar dunque mantiene la maglia gialla. Il campione sloveno ha un vantaggio di 54 secondi nei confronti del belga Remco Evenepoel, mentre il danese Jonas Vingegaard è fermo al quarto posto con un ritardo di 1’17” preceduto di sei secondi dal francese Kévin Vauquelin. La volata di gruppo non ha rimescolato le carte nella classifica generale e così è cambiato praticamente nulla rispetto alla giornata di ieri. Domani ciclisti ancora in pista con 165,3 km da Ennezat a Le Mont-Dore Puy de Sancy caratterizzati dagli ultimi 3,3 km con il 7,7% di pendenza media, preceduti da tre ascese esigenti che potrebbero risultare decisivi in ottica classifica per la lotta alla maglia gialla.

La classifica del Tour de France 2025 dopo la nona tappa

1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 25 26″ 33:17:22

2 Evenepoel Remco Soudal Quick-Step 0:54

3 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 1:11

4 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 1:17

5 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 1:34

6 van der Poel Mathieu Alpecin – Deceuninck 16″ 1:46

7 Onley Oscar Team Picnic PostNL 4″ 2:49

8 Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 3:02

9 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 3:06

10 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 3:43