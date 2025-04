video suggerito

Arbitro di 19 anni aggredito: squadra esclusa dal campionato e giocatori squalificati fino al 2030 Squadra esclusa dal campionato e otto giocatori squalificati fino al 2030 per l'aggressione all'arbitro di 19 anni in Sicilia: la stangata del Giudice Sportivo.

A cura di Vito Lamorte

Pesanti decisioni del Giudice Sportivo dopo l'aggressione subita dal giovane arbitro, Diego Alfonzetti, in Sicilia durante una partita di play-off della categoria Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara. La squadra del Riposto è stata esclusa dal campionato di competenza e sono stati squalificati per i prossimi cinque anni ben otto giocatori della stessa squadra, che non potranno vedere il campo fino al 2030.

L'episodio è diventato un caso a livello nazionale e in seguito a quanto avvenuto l'AIA aveva oscurato il proprio sito ufficiale con un'immagine simbolo della non violenza. Il presidente Antonio Zappi aveva dichiarato: "È una situazione ormai inaccettabile. Queste incresciose aggressioni nei confronti dei nostri arbitri, spesso giovanissimi, picchiati da persone che per età potrebbero esserne i genitori solo per un fuorigioco o un rigore, devono essere oggetto di una profonda analisi, anche a livello istituzionale e politico, perché hanno assunto un significato non solo sportivo ma anche sociale che deve essere combattuto con fermezza da tutta la società civile".

Aggressione all'arbitro in Sicilia: stangata del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha deciso l'esclusione della società RSC Riposto dal campionato Allievi/Under 17 della stagione 2025/2026 e la squalifica per otto giocatori fino al 5 aprile 2030. Fermato fino al 30 giugno 2025 l'allenatore Maurizio Anastasi, con la sanzione attenuata per la collaborazione nella protezione dell'arbitro nel corso dell'aggressione.

Queste le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo, che ha decretato "l'esclusione della Società RSC Riposto dal campionato Allievi/Under 17 della stagione 2025-26, infliggendole nel contempo l'ammenda di Euro 500,00; Di squalificare i seguenti calciatori della Società RSC Riposto: Fino al 05.04.2030 , disponendone la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC a carico di Rapisarda Sergio, Arcidiacono Fabio, Mancini Matteo, Messina Mario, Pagano Gabriel, Finocchiaro Matteo, Treffiletti Matteo. Fino al 05.04.2030 a carico di Rosa Simone Alfio, Cucè Mattia Sebastiano. Fino al 05.04.2028 Dilettoso Alessandro. Di squalificare fino al 30.06.2025 il Sig. Anastasi Maurizio, allenatore della squadra RSC Riposto. Sanzione attenuata per la fattiva collaborazione dimostrata nel proteggere l'arbitro".