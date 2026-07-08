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Chi è Facundo Tello, l’arbitro di Francia-Marocco che ha espulso 10 giocatori in una partita

La Francia ha sollevato le polemiche per la designazione di Tello nei quarti di finale contro il Marocco: il fischietto argentino ha un precedente che fa discutere.
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A cura di Ada Cotugno
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Non c'è soltanto François Letexier al centro delle polemiche arbitrali in questi Mondiali: l'Egitto ha presentato un reclamo ufficiale contro il francese accusato di aver favorito l'Argentina nell'incredibile rimonta degli ottavi di finale che ha portato con sé una scia di complotti e di veleni. Gli egiziani hanno accusato la FIFA di aver truccato la competizione e poche ore alla loro indignazione si è unita anche quella della Francia che ha scoperto il nome dell'arbitro che dirigerà il quarto di finale contro il Marocco.

Se all'Argentina era toccato il fischietto francese, i Bleus dovranno fare i conti con Facundo Tello e la sua squadra completamente argentina. C'è grande rivalità tra le due nazionali dopo la finale dei Mondiali del 2022 vinta dall'Albiceleste e, come se non bastasse, l'arbitro designato è famoso per dispensare una grande quantità di rossi: quattro anni fa in una partita tra Boca Juniors e Racing ha espulso 10 giocatori, entrando nella storia.

Facundo Tello è l'arbitro delle polemiche per la Francia

Dal ritiro francese non si fanno troppi problemi per la designazione dell'argentino, ma visto cosa è successo con Letexier la polemica è dietro l'angolo. Il francese ha arbitrato l'Argentina, passata ai quarti, ma è stato accusato dall'Egitto di aver manipolato la partita e le scintille nate dopo la gara hanno fatto scattare l'indignazione anche per la designazione di Tello: argentini e francesi vivono una forte rivalità dall'ultima finale dei Mondiali che è stata alimentata anche dalle recenti designazioni che sono state viste con sospetto.

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Tello è uno degli arbitri con più esperienza di questi Mondiali, ma è anche uno dal rosso molto facile. Nella sua storia c'è un precedente da record che preoccupa un po' la Francia: nel 2022 ha espulso 10 giocatori negli ultimi minuti di Boca-Racing facendo finire la partita in anticipo perché gli Xeneises non raggiungevano il numero minimo per continuare a giocare. E anche in Francia-Marocco si aspettano una direzione di gara con il pugno duro, soprattutto perché nelle prime due partite dirette ai Mondiali ha ammonito in totale sette giocatori.

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