video suggerito

L’Atalanta passeggia al Maradona, Napoli battuto 3-0: prova di forza della Dea di Gasperini L’Atalanta passeggia al Maradona, Napoli battuto 3-0: la Dea si porta a – 4 punti dal quarto posto con una partita da recuperare. A segno Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

934 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atalanta passeggia allo stadio Maradona e batte 3-0 il Napoli: la Dea si porta a – 4 punti dal quarto posto con una partita da recuperare. Prestazione di altissimo livello della squadra di Gian Piero Gasperini, che ha giocato una partita attentissima sotto tutti i punti di vista ed è stata implacabile in zona offensiva. I bergamaschi si portano a 50 punti in classifica, a -1 dalla Roma e a -4 dal Bologna; mentre gli azzurri restano fermi al settimo posto con 45 punti.

Prima del via iniziativa del Napoli contro il razzismo dopo il caso Acerbi-Juan Jesus: è stato letto un messaggio con invito al pubblico a urlare il suo "no" al razzismo, poi i giocatori inginocchiati durante l'inno della Serie A seguendo la campagna del Black Lives Matter.

Partita vivace e ricca di occasioni fin da subito al Maradona, con l'Atalanta che colpisce un palo in contropiede con Miranchuk. Il gol del giocatore russo, però, è rimandato solo di qualche minuto: poco prima della mezz'ora il numero 59 sfrutta alla grande una sponda aerea di Scamacca e una girata di Pasalic non pulita per battere Meret.

Il Napoli prova a reagire immediata ma Carnesecchi salva su Osimhen. La Dea, però, è sempre pericolosa in contropiede e Meret a chiude la porta in faccia a Pasalic, che è stato liberato da un'invenzione di Miranchuk.

A pochi secondi dall'intervallo Scamacca ruba palla a Juan Jesus e, dopo uno scambio con Miranchuk, mette dentro il 2-0 con un bel destro in diagonale dal limite dell'area di rigore. Cala il silenzio al Maradona.

Nella ripresa il Napoli riparte forte e colpisce due pali nel giro di pochi secondi, prima con Zielinski e poi con un tiro di Lobotka deviato da Osimhen. Carnesecchi fa due ottimi interventi sul centravanti nigeriano e mette al sicuro il risultato.

Nei minuti finali Koopmeiners trafigge Meret per la terza volta con un diagonale precisissimo e chiude, in maniera definitiva, la partita. Il Napoli esce tra i fischi del pubblico. Solo Jude Bellingham (16) ha segnato più reti dell'olandese (11) tra i centrocampisti in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei.

Il tabellino di Napoli-Atalanta

RETI: 26′ Miranchuk, 45′ Scamacca, 88′ Koopmeiners.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (75′ Simeone ), Lobotka, Traorè (46′ Zielinski); Politano (68′ Lindstrom), Osimhen, Raspadori (46′ Ngonge). Allenatore: Calzona.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (72′ Toloi), Hien, Kolasinac (67′ Djimsiti 6,5); Hateboer, de Roon , Ederson, Zappacosta (60′ Ruggeri); Pasalic (61′ Koopmeiners); Miranchuk, Scamacca (61′ Lookman). Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Luca Pairetto.