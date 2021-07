L'Inghilterra sogna di vincere l'Europea in casa, la Danimarca vorrebbe emulare la squadra del 1992 e dedicare il trionfo a Eriksen. La semifinale che andrà in scena allo stadio Wembley di Londra mercoledì 7 luglio 2021 non è affatto scontata come qualcuno potrebbe pensare: i Three Lions sono dati come finalisti perché giocheranno in casa e avranno tutto il supporto a loro favore ma i danesi hanno già dimostrato di essere all'altezza delle big di EURO 2020. Gli inglesi hanno conquistato il pass per le semifinali con un netto 4-0 all'Ucraina mentre la squadra di Kasper Hjumland ha avuto ragione 2-1 della Repubblica Ceca in un match molto tirato. La squadra di Gareth Southgate ha dimostrato un grande potenziale offensivo ed è l'unica squadra a non aver ancora subito gol mentre i danesi hanno conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta dopo due sconfitte iniziali ma dopo si sono dimostrati all'altezza schiantando prima il Galles e poi i cechi.

Southgate ha un solo dubbio e riguarda l'esterno alto del 4-2-3-1: si contenderanno la maglia da titolare fino all'ultimo Sancho e Saka. Hjumland non dovrebbe modificare il suo 3-4-3 con Damsgaard e Braithwaite a supportare Dolberg.

Partita: Inghilterra-Danimarca

Inghilterra-Danimarca Giorno: mercoledì 7 luglio 2021

mercoledì 7 luglio 2021 Orario: 21:00

21:00 Dove si gioca: Wembley Stadium, Londra

Wembley Stadium, Londra Canale TV: Rai Uno, Sky

Rai Uno, Sky Diretta streaming: RaiPlay, Sky-Go, Now

RaiPlay, Sky-Go, Now Competizione: Euro 2020, semifinale

Europei 2021, dove vedere Inghilterra-Danimarca in TV su Rai 1 in chiaro

La partita tra Inghilterra e Danimarca si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251). Il collegamento con lo stadio di Londra arriverà subito dopo il telegiornale, intorno alle 20.40, e sia prima che dopo il match ci saranno collegamenti con gli studi Rai, corredati da interviste e approfondimenti.

Inghilterra-Danimarca dove vederla in streaming

La sfida tra la la selezione dei Three Lions e quella danese si potrà vedere anche in streaming gratis con l'app di RaiPlay, con Sky-Go per gli abbonati di Sky e con Now.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Danimarca agli Europei

Southgate non dovrebbe cambiare il 4-2-3-1 con Kane unica punta e il trio alle sue spalle composto da Mount, Sterling e uno tra Saka e Sancho. In mezzo al campo non si tocca la coppia Phillips-Rice e lo stesso vale per il blocco difensivo davanti a Pickford.

Non dovrebbero esserci cambiamenti nemmeno per Hjumland, che dovrebbe proporre il solito 3-4-3 con Christensen, Kjær e Vestergaard a difendere la porta di Schmeichel; Stryger e Mæhle sulle corsie laterali e la coppia Højbjerg-Delaney in mezzo al campo. Davanti Braithwaite, Dolberg e Damsgaard a fare da raccordo tra mediana e attacco.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sancho/Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Allenatore: Hjumland.

Dove si gioca la partita

La Final Four di EURO 2020 si giocherà a Wembley, storico stadio di Londra che è stato abbattuto e tirato su nello stesso posto dove sorgeva l'impianto costruito nel 1923. Le celebri Twin Towers, presenti nell'ingresso della tribuna principale sono ancora nell'immaginario di tutti i tifosi ma oggi il Wembley Stadium è uno degli impianti più all'avanguardia del mondo. Dopo le restrizioni per la fase a gironi (25.000) e i primi due turni dell'eliminazione diretta (40mila), ecco che ci saranno circa 60.000 spettatori per le ultime tre gare del torneo.

Euro 2020, contro chi gioca in semifinale la vincente di Inghilterra-Danimarca

La vincente della gara tra Inghilterra e Danimarca affronterà in finale di EURO 2020 chi avrà la meglio tra Italia e Spagna.