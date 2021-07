Il sogno danese continua a Euro 2020: battuta anche la Repubblica Ceca ed è semifinale. Decisibi i gol del primo tempo segnati da Delaney e Dolberg. Nella ripresa il solito Schick (capocannoniere del torneo insieme a Cr7) accorcia le distanze ma non basta. Per i danesi la favola continua: dopo 29 anni sono di nuovo ad un passo dalla finale europea.

Il primo tempo è di marca danese con la nazionale orfana di Chris Eriksen che parte nel migliore dei modi in questo quarto di finale contro la Repubblica Ceca. L'avvio è schiacciante anche grazie al gol immediato che arriva al 5′ alla prima vera occasione da rete: Delaney non perdona e spezza subito l'equilibrio. La Repubblica Ceca resta in balia degli avversari non riparte, e si spegne ancor prima di accendersi. Così, poco prima dell'intervallo arriva la seconda rete: Dolberg finalizza uno splendido assist dell'atalantino Maehle per il 2-0 dei primi 45 minuti.

L'unica pecca danese è non aver ‘ammazzato' la partita sprecando altre due palle gol e così la Repubblica Ceca resta disperatamente attaccata alla gara e nel secondo tempo gioca da subito il tutto per tutto. Così al 49′ è Patrick Schick che riapre i conti con uno splendido gol che porta il tabellino sull'1-2. L'inerzia è ceca, la Danimarca stenta poi ritorna a prendere le misure ma non si può più permettere di sbagliare nulla per non sciupare tutto.

La ripresa però perde ardore dopo 20 minuti, merito di una Danimarca in grado di addormentare il match abbassando i ritmi, utilizzando le sostituzioni e lavorando di esperienza per tenere lontanissimi i cechi dalla propria area di rigore. I minuti scorrono, la semifinale europea si avvicina sempre più e la fatica da entrambe le parti si fa sentire moltissimo. Non c'è più la grinta dell'inizio, le occasioni da gol latitano e i cechi fanno saltare tutti gli schemi negli ultimi atti alla ricerca del pareggio.

Nel finale è la Danimarca a sfiorare il tris, ma Vaclik si oppone a Poulsen. Poi Maehle fa tutto bene da solo, ma è troppo egoista. Schick esce stremato per crampi, i cechi ci provano ma non ci credono abbastanza e lasciano Baku e l'Europeo sconfitti di misura. Festa danese: è semifinale.