Venerdì 11 giugno 2021 iniziano finalmente gli Europei, con un anno di ritardo rispetto all'iniziale programma, che li vedeva previsti per il 2020, a causa della pandemia da Covid-19. La Uefa si è vista costretta a rivedere i suoi piani riguardo alle città ospitanti, con Dublino che ha lasciato i suoi match a San Pietroburgo e Bilbao che è stata sostituita da Siviglia. Inoltre, la possibilità di entrare negli stadi è fortemente diminuita. Tranne Budapest, che punta al 100% della capienza ma con rigidi requisiti di ingresso nell'impianto, tutte le altre sedi l'hanno come minimo dimezzata. In particolare, San Pietroburgo e Baku hanno confermato la capienza del 50%, mentre Amsterdam, Bucarest, Copenaghen, Glasgow, Roma e Siviglia ospiteranno il 25%–45% degli spettatori che avrebbero potuto accedere all'impianto in condizioni normali. Infine, Londra ha confermato una capienza minima del 25% e Monaco ha programmato un minimo di 14.500 spettatori.

La Uefa ha optato per dividere i prezzi dei biglietti innanzitutto definendo delle città di fascia A (Amsterdam, Siviglia, Copenaghen, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo) e delle sedi di fascia B (Baku, Bucarest e Budapest). La differenza si riflette sul prezzo dei biglietti, che sono a loro volta divisi in tre categorie per ogni stadio. Il costo per vedere le partite degli Europei aumenta progressivamente nella fase a eliminazione diretta e va da un minimo di 30 euro per la Categoria 3 delle città di fascia B ai 945 euro da sborsare se si vuole assistere alla finale di Wembley nel settore di Categoria 1.

Biglietti Europei 2021 a Roma, dove comprarli e quanto costano

Lo stadio Olimpico di Roma ospiterà le tre partite dell'Italia nel girone e un quarto di finale. Gli azzurri di Roberto Mancini se la vedranno in sequenza con Turchia, Svizzera e Galles. Sfortunatamente, sono rimasti a disposizione soltanto i tagliandi per l'ultima partita del gruppo, quella contro Gareth Bale e compagni, in programma domenica 20 giugno alle ore 18. Chi volesse acquistare i biglietti per il match dovrà accedere o registrarsi al sito della Uefa, recarsi sulla sezione dedicata a Euro 2020 e cliccare su "Biglietti". A quel punto, basterà cliccare su "Visita il portale biglietti" per accedere alla lista dei match e, cliccando sulla singola partita, sarà possibile effettuare l'acquisto. Per la sfida tra Italia e Galles è ancora disponibile soltanto la Categoria 1, ovvero il settore delle tribune, al costo di 185 euro. Qualora fosse stata ancora disponibile, il prezzo della Categoria 2 (i distinti) sarebbe stato di 125 euro, sia per la partita contro la nazionale di Aaron Ramsey, sia per quella contro la Svizzera. La Categoria 1 (quella dedicata alle curve), invece, costava 50 euro. Diversi i prezzi sia per la partita inaugurale degli Europei, quella contro la Turchia, che per il quarto di finale da disputare allo stadio Olimpico. Chi ha comprato i biglietti per questi due match in Categoria 3 ha speso 75 euro, la Categoria 2 viene 145 euro a biglietto, mentre il prezzo della Categoria 1 è di 225 euro.

Su quali siti acquistare i biglietti per Euro 2020

I biglietti per Euro 2020 sono disponibili esclusivamente online sul sito della Uefa, nella sezione dedicata. Al momento, sono ancora acquistabili i tagliandi soltanto per 11 partite, tra cui Italia-Galles, il big match Portogallo-Germania e due ottavi di finale, quelli che si disputeranno a Budapest e Siviglia.

I prezzi dei biglietti per gli Europei di calcio

I prezzi pensati dalla Uefa per la seconda e la terza partita dell'Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma sono gli stessi anche per i match della prima fase e degli ottavi di finale che si disputeranno nelle sedi di Amsterdam, Copenaghen, Glasgow, Londra, Monaco, San Pietroburgo e Siviglia. Tre fasce di prezzo dunque, a seconda della categoria scelta: 50 euro, 125 euro e 185 euro. Diverso, invece, il costo del biglietto per le sedi di Baku, Budapest e Bucarest: 30 euro per la Categoria 3, 75 euro per la Categoria 2 e 125 euro per la Categoria 1. I prezzi aumentano a partire dai quarti di finale, ma non per quello che si disputerà a Baku, per cui le tariffe rimarranno invariate. Per quanto riguarda i match che si disputeranno a Roma, Monaco e San Pietroburgo, invece, la Categoria 3 viene a costare 75 euro, il prezzo della Categoria 2 è di 145 euro e la Categoria 1 costa 225 euro. Per vedere le semifinali di Londra, gli spettatori dovranno spendere 195 euro, 345 euro o 595 euro, in base alla categoria scelta. Il prezzo di un biglietto per la finale, infine, sfiora i 1000 euro. Si va dai 295 euro della Categoria 3, ai 595 euro della Categoria 2, fino ad arrivare ai 945 euro della Categoria 1.

Le misure anti Covid per entrare

Tutto pronto per il ritorno negli stadi, dunque, ma con delle precauzioni. Chi vorrà assistere ai match degli Europei in programma allo stadio Olimpico di Roma, infatti, dovrà essere in possesso, oltre al biglietto della partita con posto preassegnato, anche di una delle seguenti certificazioni, come spiegato dalla FIGC sul proprio sito:

Certificazione di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 , rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità è dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di 9 mesi dal giorno del completamento del ciclo vaccinale;

, rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità è dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di 9 mesi dal giorno del completamento del ciclo vaccinale; Certificazione di avvenuta guarigione , rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità del certificato è di 6 mesi dalla data di fine isolamento (guarigione);

, rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità del certificato è di 6 mesi dalla data di fine isolamento (guarigione); Certificazione di negatività ad un test antigenico molecolare o rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (redatta esclusivamente in lingua italiana o inglese) effettuato in data non antecedente le 48 ore dall’inizio della gara.

Inoltre, è obbligatorio presentarsi allo stadio con un valido documento di riconoscimento e rispettare sia gli orari che le specifiche entrate riportati sul biglietto. All'interno dell'impianto, è obbligatorio rispettare il posto assegnato, mantenendo il distanziamento di un metro e indossando sempre la mascherina.