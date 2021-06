L'Italia di Roberto Mancini è pronta ad iniziare la sua avventura a Euro 2020. La Nazionale azzurra agli Europei 2021 è inserita tra le favorite. 26 i calciatori convocati per quello che è il primo torneo continentale itinerante della storia. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nostra rappresentativa inserita nel girone di Turchia, Svizzera e Galles. Dalla rosa, ai numeri di maglia, fino alla probabile formazione e ai rigoristi: le informazioni sulla squadra italiana che sogna di tornare sul tetto d'Europa dopo il 1968.

La rosa dell’Italia: i 26 convocati di Mancini

Sono 26 i calciatori convocati da Roberto Mancini per Euro 2020. Inizialmente il commissario tecnico aveva deciso di inserire in lista anche Gianluca Mancini, Matteo Politano e Matteo Pessina, ma ha optato poi per un taglio inserendo invece in extremis Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo. L'atalantino però è tornato comunque in gioco dopo che Sensi è finito fuori gioco per l'ennesimo infortunio stagionale. Ecco i 26 convocati della Nazionale:

Portieri: Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino). Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Paris Saint Germain), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Paris Saint Germain), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta). Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Verratti (Paris Saint Germain)

Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Verratti (Paris Saint Germain) Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Raspadori (Sassuolo)

Come giocherà l’Italia: la probabile formazione

Roberto Mancini per Euro 2020 potrebbe puntare sul 4-3-3 su cui ha fatto già affidamento con continuità. Nessun dubbio tra i pali e nel reparto centrale della difesa con Donnarumma che dovrebbe essere protetto da Bonucci e Chiellini (con Acerbi e Bastoni eventuali sostituti). A destra spazio a Florenzi e a sinistra favorito Spinazzola su Emerson. In mediana il trio titolare è formato da Barella, Jorginho e Verratti, ma in caso di problemi fisici quest’ultimo potrebbe essere sostituito da Locatelli. In avanti ballottaggio Immobile-Belotti (con la carta Raspadori che potrebbe tornare utile a gara in corso, dopo la mancata convocazione di Kean), con ai fianchi Chiesa e Insigne. La probabile formazione dell'Italia per Euro 2020:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

Capitano e vice-capitano della Nazionale

Il capitano della Nazionale è Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus è anche l’azzurro in attività e nel giro dell’Italia con il maggior numero di presenze, ovvero 106 (7° nella classifica generale), davanti al suo gemello e compagno di reparto in bianconero Leonardo Bonucci che ha vestito la maglia della Nazionale in 101 partite ufficiali. Quest’ultimo ha i gradi del vice-capitano.

Chi sono i rigoristi dell’Italia a Euro 2021

Roberto Mancini può fare affidamento su dei rigoristi molto affidabili all'interno della rosa dei convocati dell'Italia per Euro 2020. Tra i giocatori quasi perfetti dagli 11 metri c'è Jorginho, campione d'Europa con il Chelsea. Il centrocampista ex Napoli e Verona fa parte della lista dei calciatori che potrebbero tirare i rigori con Ciro Immobile, Andrea Belotti, Lorenzo Insigne ed eventualmente Domenico Berardi.

I numeri di maglia dell’Italia agli Europei

I giocatori della Nazionale hanno già scelto i numeri di maglia in vista di Euro 2020. Ad indossare la casacca numero 10 sarà Lorenzo Insigne, mentre scelta curiosa per Gigio Donnarumma che ha lasciato il numero 1 a Sirigu e indosserà la 21. Per quanto concerne gli attaccanti, numero 9 a Belotti e 17 per Ciro Immobile con l'ultimo arrivato Raspadori che vestirà la 22. Ecco tutti i numeri di maglia degli azzurri: