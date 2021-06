Stefano Sensi lascia il ritiro della Nazionale. Il centrocampista dell'Inter non parteciperà ai prossimi Europei 2021 a causa di un risentimento muscolare agli adduttori riacutizzatosi durante l'ultimo allenamento con gli Azzurri. Al suo posto rientra nella lista dei 26 convocati del commissario tecnico Roberto Mancini il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina inizialmente portato in ritiro come riserva.

Nel pomeriggio la FIGC aveva infatti diffuso un comunicato comunicando le condizioni di Stefano Sensi annunciando che nelle ore successive il calciatore sarebbe stato valutato dallo staff sanitario della Nazionale: "Domani in tarda mattinata il gruppo azzurro partirà in direzione Bologna, dove in serata affronterà la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole ufficiale prima dell’inizio di Uefa Euro 2020. Questo pomeriggio, nel corso dell’allenamento, Stefano Sensi ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori. La condizione del calciatore sarà valutata nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale".

E adesso è arrivato l'esito di quel controllo che ha definitivamente sancito che l'infortunio subito nell'allenamento odierno ha di fatto chiuso le porte dell'Europeo a Stefano Sensi aprendole di fatto a Matteo Pessina. Le condizioni del centrocampista interista, che in questi ultimi anni ha vissuto un vero e proprio calvario fatto di continui infortuni muscolari, sono state approfondite dallo staff medico della Nazionale italiana e il ct Roberto Mancini ha così deciso di escludere il centrocampista dell'Inter dall'elenco dei 26 che prenderanno parte agli Europei che cominceranno il prossimo 11 giugno.