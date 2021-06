Un vero e proprio calvario. Stefano Sensi ha un conto aperto con la sfortuna, come confermato dall'ennesimo problema fisicoennesimo problema fisico. Un risentimento muscolare agli adduttori, arrivato alla vigilia dell'amichevole contro la Repubblica Ceca, rischia di compromettere la sua partecipazione a Euro 2020. Si allunga così l'incredibile striscia di stop legati a infortuni del centrocampista che, da quando è arrivato all'Inter, è stato fermo ben 218 giorni complessivamente.

Proprio quando s'iniziava a vedere il sole, sono tornate le nuvole. Poche ore dopo la conferenza stampa in cui il ct Mancini si dimostrava ottimista per le condizioni di Verratti e Sensi, è arrivata l'ufficialità del risentimento muscolare agli adduttori accusato dal secondo. Condizioni monitorate costantemente, quelle di Sensi, con Pessina che pur essendo stato escluso dal selezionatore è rimasto in gruppo in caso di forfait. L'ultimo problema fisico accusato da Sensi, purtroppo non è certo una sorpresa. Scorrendo la lista degli infortuni accusati dal mediano nelle due ultime stagioni, quelle in cui ha vestito la maglia dell'Inter, ci si ritrova a fare i conti con una sequela di guai quasi ininterrotta.

Dal 2019/2020 Sensi, come evidenziato da Transfertmarkt, ha rimediato fino ad oggi (escludendo quest'ultimo problema in Nazionale) 8 infortuni e tutti di natura muscolare. In totale il calciatore, che aveva iniziato benissimo la sua avventura sotto la gestione Conte, ha saltato 39 partite, restando fermo ai box per la bellezza di 218 giorni. Un'enormità per un ragazzo che è stato costretto a rallentare proprio sul più bello. E ora la speranza è che non arrivi un'altra mazzata, ovvero il forfait per Euro 2020, che rappresenterebbe una vera e propria doccia fredda soprattutto dopo la fiducia concessagli da Mancini.