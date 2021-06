L'Italia a Bologna contro la Repubblica Ceca giocherà l'ultima partita amichevole prima degli Europei. Un test importante contro una squadra ostica, che l'Italia ha sempre sofferto. Conterà soprattutto la prestazione, Mancini vorrà testare alcuni giocatori, soprattutto quelli che sulla carta dovrebbero essere i titolari e sono rimasti a riposo contro San Marino venerdì scorso. La Nazionale azzurra non perde da due anni e mezzo e le speranze di avanzare parecchio sono molte. Il c.t., a differenza di tanti altri allenatori che tendono a volare basso, non si nasconde e alla vigilia del match con i cechi ha detto che l'obiettivo della Nazionale è la finale:

Quando inizia una manifestazione così importante non si vede l’ora di partire. La speranza è di arrivare a Wembley l’11 luglio. Sono felice di essere riuscito col gruppo a riportare la nazionale più in su di quando l’abbiamo presa e mi auguro di finire anche meglio.

L'Italia aprirà gli Europei giocando all'Olimpico di Roma venerdì 11 giugno, calcio d'inizio alle ore 21. La partita sarà preceduta dalla cerimonia inaugurale. Poi sfiderà sempre nella fase a gironi la Svizzera e il Galles. Il passaggio agli ottavi è quasi scontato, anche se le tre squadre che affronterà l'Italia non vanno prese sotto gamba. Mancini punta alla finale di Wembley. Il percorso è erto, gli ostacoli sono tanti. Inutile ipotizzare un tabellone con gli avversari, perché le variabili sono tantissime. L'unica certezza è che l'Italia, come ha detto il selezionatore, parte in seconda fila, ma è pronta a mettersi davanti a tutti e domenica 11 luglio allo Stadio di Wembley vuole giocare la quarta finale degli Europei della sua storia.