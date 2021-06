Nel 1960 per la prima volta si sono disputati gli Europei di Calcio. Da quel momento con cadenza quadriennale si sono tenuti gli Europei, così è stato fino al 2016. Nel 2020 era in programma l'edizione degli Europei numero 16, la prima itinerante, da disputare in dodici nazioni differenti, ma la pandemia ha portato al rinvio di un anno della manifestazione. Dalla prima edizione del 1960 fino al 1976 le nazionali che partecipavano alla fase finale erano solo quattro, poi sono state otto dal 1980 al 1992. Sedici invece le squadre in lizza dal 1996 al 2012. Mentre dall'edizione 2016, vinta dal Portogallo, al via ci sono 24 nazionali.

L’albo d’Oro degli Europei di calcio dal 1960 ad oggi

1960: URSS

1964: Spagna

1968: Italia

1972: Germania Ovest

1976: Jugoslavia

1980: Germania Ovest

1984: Francia

1988: Olanda

1992: Danimarca

1996: Germania

2000: Francia

2004: Grecia

2008: Spagna

2012: Spagna

2016: Portogallo

L’unico europeo vinto dall’Italia nel 1968

La formula degli Europei del 1968 era molto diversa da quella attuale. La fase finale la disputavano solo quattro squadre. Quell'anno erano: l'Italia, l'Inghilterra, l'URSS e la Jugoslavia. L'Italia fu designata come organizzatrice. Gli azzurri a Napoli in semifinale pareggiarono 0-0 con i sovietici. Non c'erano i rigori e la finalista fu scelta con la monetina, la scelta di capitan Facchetti fu vincente. L'altra semifinale la vinsero gli slavi che batterono l'Inghilterra campione del mondo in carica. All'Olimpico di Roma si tenne la finale che finì 1-1. Domenghini pareggiò all'80'. La partita si ripeté due giorni più tardi. L'Italia si impose per 2-0 con i gol di Gigi Riva e Pietro Anastasi.

Chi ha vinto più Europei

Germania e Spagna sono le nazionali che hanno vinto il maggior numero di Europei. Tre successi a testa. La Germania ha vinto in tre decadi diverse, mentre la Spagna dopo aver conquistato il titolo nel 1964 ha ottenuto due successi in epoca recente (2008 e 2012). Due vittorie per la Francia, mentre sette nazionali hanno vinto una volta tra queste l'Italia e il Portogallo, campione in carica.