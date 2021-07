Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia nella finale degli Europei 2021. La squadra di Southgate ha superato l'ottima Danimarca in una semifinale prolungatasi fino ai supplementari. Dopo il botta e risposta nei tempi regolamentari con il gol di Damsgaard e l'autogol di Kjaer, ci ha pensato il solito Kane a fare esultare la formazione di casa, con una ribattuta vincente dopo un rigore generoso e parato da Schmeichel. Ora appuntamento sempre nello stesso stadio di Wembley a domenica 11 luglio, per l'Inghilterra contro la super Nazionale di Roberto Mancini reduce dal trionfo ai rigori sulla Spagna.

La Danimarca ha avuto un approccio al match quasi perfetto e non è un caso che sia stata la prima squadra a sbloccare il risultato. Decisiva una prodezza, quella direttamente da calcio di punizione di Damsgaard, il talento della Sampdoria protagonista di un Europeo letteralmente eccezionale nelle vesti di vice Eriksen. L'Inghilterra ha avuto dalla sua il merito di non mollare mai e di non scomporsi. E Schmeichel protagonista di un intervento di puro istinto su Sterling, è stato tradito dal suo capitano Kjaer che nel tentativo di anticipare l'attaccante del City ha deviato la sfera nella propria porta.

Nella ripresa il match è rimasto gradevole soprattutto in termini di intensità, al netto dell'assenza di vere e proprie palle gol degne di nota. Se Southgate ha provato a giocarsi la carta Grealish per l'ovazione del pubblico di Wembley, Hjulmand ha risposto con Poulsen provando a rinforzare il proprio reparto offensivo. La Nazionale dei 3 leoni ha sicuramente spinto con maggiore efficacia scontrandosi però contro il muro danese, impeccabile per organizzazione.

Inevitabili dunque i supplementari dove è arrivato l'episodio decisivo: calcio di rigore per i padroni di casa, concesso per un contatto molto dubbio tra Sterling e Maehle-Jensen. Dal dischetto Kane si è fatto ipnotizzare da Schmeichel, ma sulla ribattuta non ha fallito, mandando in visibilio i 60mila di Wembley. Festa grande dunque per l'Inghilterra che ha scongiurato il rischio di incassare la settima eliminazione nelle ultime otto partite finite ai supplementari nei principali tornei. Ora c'è l'ultimo scoglio da superare, il più duro ovvero la Nazionale di Roberto Mancini in una super finale.