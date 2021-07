Anche negli Europei 2021 non si disputerà la finale del 3° e 4° posto. Ormai è un'abitudine consolidata questa dei campionati Europei, che già dall'edizione del 1984 ha abolito la finalina che regalava il podio e la medaglia a chi la vinceva, finalina che invece c'è ai Mondiali. Curiosamente l'ultima volta che si tenne la finale del 3° e 4° posto scese in campo proprio l'Italia che dopo un'infinita serie di calci di rigore venne sconfitta dalla Cecoslovacchia a Napoli, sbagliò solo Fulvio Collovati.

Italia terza o quarta in caso di eliminazione in semifinale?

Le squadre che perderanno le semifinali (Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca) chiuderanno il proprio torneo e torneranno a casa perché non è prevista la finale del 3° e 4° posto. Le due semifinaliste perdenti risulteranno entrambe al terzo posto. Un podio però virtuale, perché non c'è la finalina e non ci sono nemmeno le medaglie per le due nazionali che perderanno le semifinali di Euro 2020.

La Uefa non assegna medaglie alle due squadre semifinaliste

Quando la Uefa ha deciso di non far disputare più la finale del 3° e 4° posto degli Europei ha deciso di non assegnare le medaglie alle due squadre sconfitte in semifinale. Ma nel 2008 la Uefa è tornata sui suoi passi decidendo invece di premiare con le medaglie di bronzo le squadre perdenti nelle semifinali, in quell'edizione la Russia e la Turchia. Allo stesso modo vennero premiato le semifinaliste di Euro 2012 e cioè la Germania e il Portogallo, battute da Italia e Spagna. Ma successivamente l'organo che governa il calcio europeo ha deciso di non premiare le semifinaliste da Euro 2016 in poi. Dunque nessun riconoscimento formale cinque anni fa per le semifinalisti perdenti e cioè Germania e Galles. E non ci saranno medaglie nemmeno per le squadre che perderanno le semifinali di questa edizione degli Europei.