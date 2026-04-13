Il paradosso di Openda, con la Juve non gioca ma è scattato l’obbligo di riscatto da 40 milioni

La Juventus ha trovato la sua strada per puntare alla Champions League ma il piano di Luciano Spalletti non coinvolge Lois Openda. Nelle ultime cinque partite i bianconeri hanno trovato quattro vittorie e un pareggio ma il belga è rimasto sempre in panchina: al suo posto a rotazione hanno giocato David e Boga, ma nonostante lo scarso utilizzo è stato ufficialmente riscattato per oltre 40 milioni di euro.

In estate è arrivato dal Lipsia in presto oneroso con diritto di riscatto che sarebbe scattato al raggiungimento di determinate condizioni, piuttosto semplici e già archiviate dai bianconeri. I 40.6 milioni di euro sono pagabili in 4 esercizi e si sommano ai 3.3 milioni di euro spesi sul mercato estivo per portarlo a Torino, ma a giugno potrebbe trovare una nuova sistemazione.

Lois Openda finora è stato un flop alla Juventus

La Juventus riscatta Openda

L'acquisto a titolo definitivo è arrivato in un momento particolare della stagione dove l'attaccante non è più così presente in campo. Nelle ultime cinque partite non ha mai giocato, contro la Roma è sceso in campo solo per un minuto e l'ultima partita da titolare risale alla sconfitta con il Como dello scorso febbraio. La Juve ha imparato a fare a meno di lui ma oggi scatta definitivamente il riscatto dal Lipsia che potrebbe condizionare anche il mercato.

L'obbligo di riscatto era legato all'arrivo dei bianconeri entro le prime 10 posizioni in classifica: dopo i risultati nell'ultima giornata il club è aritmeticamente certo di non scendere sotto il decimo posto in campionato, condizione necessaria per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Openda. Alla Juve costerà oltre 40 milioni di euro pagabili in quattro rate, ma potrebbe essere un problema per il mercato dato che Spalletti non lo ha incluso nei suoi piani e in estate potrebbe esserci una nuova cessione.