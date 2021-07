Sarà l'olandese Björn Kuipers l'arbitro della finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra, che si giocherà domenica 11 luglio alle ore 21.00 allo stadio di Wembley di Londra. Il 48enne è direttore di gara internazionale dal 2006 e sarà il primo arbitro dei Paesi Bassi a dirigere la finale di un Europeo. Sarà la sua settima finale in una competizione UEFA, dopo aver arbitrato quella di Europa League del 2013 (Benfica-Chelsea) e del 2018 (Olympique Marsiglia-Atlético Madrid); quella di Champions League del 2014 (Real Madrid-Atlético Madrid); la Supercoppa Europea del 2011 (Barcellona-Porto); la finale dell'Europeo Under 21 del 2009 tra Germania e Inghilterra e la finale dell'Europeo Under 17 del 2006 tra Repubblica Ceca e Russia.

Kuipers ha fatto parte della squadra degli arbitri dell'Europeo del 2012, alla Coppa del Mondo del 2014 in Brasile, della rassegna continentale del 2016 in Francia e del Mondiale 2018 in Russia. Nella fase finale di quest'anno il direttore di gara olandese ha arbitrato due partite della fase a gironi, Danimarca–Belgio (1-2) e Slovacchia-Spagna (0-5); e il quarto di finale Repubblica Ceca-Danimarca (1-2). È stato il quarto uomo della partita della fase a gironi Inghilterra-Croazia (1-0). Il direttore di gara 48enne di Oldenzaal, cittadina nel sudest della provincia di Overijssel, ha arbitrato l'ultimo incrocio ufficiale tra Italia e Inghilterra nel 2014 in Brasile: a Manaus vinsero gli Azzurri per 2-1 con gol di Marchisio e Balotelli.

La designazione arbitrale per la finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra

Nella finale di domenica a Londra Björn Kuipers sarà affiancato dagli assistenti olandesi Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra, mentre Carlos Del Cerro Grande (Spagna) sarà il quarto uomo. Al VAR è stato assegnato a Bastian Dankert (Germania), che sarà accompagnato da Pol van Boekel (Olanda), Christian Gittelmann (Germania) e Marco Fritz (Germania). Juan Carlos Yuste Jiménez (Spagna) completa la formazione come arbitro di riserva.