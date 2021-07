Italia-Spagna si gioca oggi nel Wembley Stadium di Londra (in Inghilterra). La gara, come tutte le partite della Nazionale ad Euro 2020, è trasmessa in diretta TV in contemporanea sia dalla Rai sia da Sky. Sulla TV di Stato, la sfida si vedrà in chiaro su Rai Uno, mentre gli abbonati alla pay TV possono veder il match anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Italia-Spagna inoltre sarà disponibile anche in diretta streaming in modalità gratuita e disponibile a tutti utilizzando il sito RaiPlay oppure a pagamento e solo per abbonati, con l'applicazione Sky Go e – sempre a pagamento – in streaming sarà visibile anche su NOW col servizio on demand.