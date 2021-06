Con la conclusione della fase a gironi si è composto in modo definitivo il tabellone degli Europei 2021. Adesso tutte le squadre che sono ancora in corsa conoscono i potenziali avversari dagli ottavi fino alla finale. E si può affermare che l'Italia è finita nella parte peggiore del tabellone, in cui ci sono anche il Belgio, il Portogallo, la Francia e la Spagna, che ha vinto 5-0 con la Slovacchia. Più aperta la parte bassa con, tra le big, l'Olanda, l'Inghilterra e la Germania, che si affronteranno martedì 29 giugno a Wembley.

Il durissimo tabellone dell'Italia agli Europei 2021

Era abbastanza prevedibile che il tabellone fosse sbilanciato e che già dagli ottavi si sarebbero avuti degli accoppiamenti fortissimi. Ma poi alla prova dei fatti bisogna sempre vedere ciò che accade. Come nell'Europeo del 2016 il Portogallo va agli ottavi da ripescato, ma questa volta finisce nella parte più dura del tabellone dove c'è anche l'Italia. La Nazionale di Mancini giocherà negli ottavi con l'Austria, ma poi se vorrà andare in finale dovrà sfidare le big del calcio europeo. Perché Italia-Austria è nella parte altissima del tabellone e chi passa troverà Belgio o Portogallo, sarà la sfida Lukaku e Cristiano Ronaldo, salito a 109 gol con la sua nazionale.

Ma anche l'altra metà della parte alta del tabellone ha i tre quarti di nobiltà: con i campioni del mondo della Francia, i vice-campioni della Croazia e la Spagna, che ha vinto due degli ultimi tre Europei, e c'è pure la Svizzera. Dunque potenzialmente l'Italia per arrivare in finale dovrà sfidare l'Austria, una tra Belgio e Portogallo e una tra Francia e Spagna, Croazia e Svizzera permettendo.

La parte bassa inizia con Inghilterra-Germania, la più classica delle sfide tra le nazionali, poi ci sono Svezia-Ucraina, Olanda-Rep.Ceca e Galles-Danimarca. Stride il confronto tra parte alta e bassa del tabellone.

Il tabellone di Euro 2021