Il tabellone degli ottavi di finale agli Europei: subito Inghilterra-Germania

Il tabellone degli ottavi di finale degli Europei 2021 con date e orari delle partite che si giocano dal 26 al 29 giugno. Definiti tutti gli accoppiamenti in calendario in base alle classifiche finali dei gironi. L’Italia va in campo sabato prossimo, 26 giugno, alle ore 21 contro l’Austria nel Wembley Stadium di Londra.