L'Inghilterra si qualifica come prima del Girone D, la Repubblica Ceca perde e scivola al terzo posto, perché superata dalla Croazia che batte 3-1 la Scozia e con questo successo si prende, oltre alla qualificazione agli ottavi, anche il secondo posto nel girone. La Scozia è fuori.

Repubblica Ceca – Inghilterra 0-1

Il primo tempo della partita disputata. Wembley è stato splendido, cechi e inglesi giocano a ritmi altissimi. In palio c'è la prima posizione, perché entrambe sanno già che nella peggiore delle ipotesi da ripescati sarebbero comunque agli ottavi. In campo c'è anche Grealish che propizia il gol del vantaggio. L'azione è splendida e viene innescata da Saka e Phillips giocatori che saranno titolari per un decennio con l'Inghilterra, il talento dell'Aston Villa crossa e Sterling con un colpo di testa insacca. Proprio Sterling dopo meno di due minuti aveva colpito un palo. Entrambe le squadre cercano il gol. La Repubblica Ceca ha una chance colossale nel finale di tempo con Soucek.

Nel complesso però molto meglio l'Inghilterra. Il secondo tempo si gioca con ritmi molto più bassi. L'Inghilterra però comunque cerca il raddoppio, mentre i cechi cercano di difendere la sconfitta con un solo gol di scarto che può valere il secondo posto. La partita finisce 1-0, viene annullato un gol a Henderson, ma i cechi non riescono a chiudere alle spalle dei ‘Tre Leoni'.

Croazia – Scozia 3-1

Ha tanto orgoglio, oltre a tanto talento, la Croazia che si conferma squadra da grande manifestazione che a Glasgow riesce a battere la Scozia e si qualifica per gli ottavi di finale degli Europei. Entrambe le squadre sanno bene che con un pareggio sarebbero entrambe fuori. Gli uomini di Dalic passano in vantaggio al 17′ con Vlasic imbeccato da Perisic, mancano il raddoppio i balcanici e al 42′ vengono agganciati da McGregor. Nella ripresa il portiere scozzese Marshall si supera in un paio di occasioni, ma alla lunga la Croazia è più convinta e soprattutto è più forte. Raddoppia Modric al 61′, che con un esterno favoloso segna uno dei gol più bello di questi Europei. I vice-campioni del mondo hanno bisogno di un altro gol che arriva con uno splendido colpo di testa di Perisic che al 77′ fissa il punteggio sul 3-1 che vuol dire secondo posto nel girone e qualificazione agli ottavi.