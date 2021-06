Dopo la fase a gironi si passerà a quella a eliminazione diretta. Sabato 26 giugno inizieranno gli ottavi di finale degli Europei 2021, che si disputeranno nell'arco di quattro giorni (fino al 29 giugno) La prima squadra a essersi qualificata per gli ottavi è l'Italia di Roberto Mancini. Agli ottavi di finale parteciperanno 16 squadre. Accedono direttamente le prime e le seconde classificate dei sei gruppi e a queste si aggiungono le quattro migliori terze, che verranno ripescate e successivamente saranno poi collocate in tabellone. Cinque anni fa il Portogallo da ripescato vinse gli Europei.

Le squadre qualificate per gli ottavi di finale degli Europei

Italia

Calendario e tabellone ottavi di finale

La fase a gironi termina il 23 giugno. Ci saranno due giorni senza partite prima di ripartire con gli ottavi di finale, che saranno sempre giocati in sette nazioni diffenti, ma in questo turno non sono previste gare allo Stadio Olimpico di Roma, uno degli undici impianti che ospita le gare degli Europei. La prima gara degli ottavi la disputeranno le seconde classificate dei gironi A e B sabato 26 giugno. Se l'Italia sarà la prima classificata del Girone A giocherà a Wembley sabato 26 giugno contro la seconda classifica del Gruppo C, che comprende l'Olanda, l'Ucraina, l'Austria e la Macedonia del Nord.

SABATO 26 GIUGNO

18:00 – 2A-2B (Amsterdam)

21:00 – 1A-2C (Wembley, Londra)

DOMENICA 27 GIUGNO

18.00 – 1C-3 D/E/F (Budapest)

21.00 – 1B-3 A/D/E/F (Siviglia)

LUNEDI 28 GIUGNO

18.00 – 2D-2E (Copenaghen)

21.00 – 1F- 3 A/B/C (Bucarest)

MARTEDI 29 GIUGNO

18.00 – 1D-2F (Wembley, Londra)

21.00 – 1E-3 A/B/C/D (Glasgow)