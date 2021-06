Mancano ancora due partite del girone, ma è già tempo di iniziare a pensare a quale potrebbe essere l'avversaria dell'Italia agli ottavi di finale di Euro 2020. In attesa di capire se gli azzurri riusciranno a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta e in quale posizione finiranno, è interessante dare un'occhiata a quale potrebbe essere il nostro prossimo ostacolo sulla strada verso la finale di Wembley, in programma domenica 11 luglio.

La Nazionale guidata da Roberto Mancini è inserita nel Gruppo A della competizione insieme a Turchia, Svizzera e Galles, tre selezioni che, ovviamente, non potremo avere di nuovo di fronte agli ottavi di finale. Dopo la prima giornata, ancora tutte le formazioni sono in corsa per un posto tra le migliori 16 d'Europa. Dunque, al momento, l'Italia potrebbe trovarsi di fronte ben 16 delle 24 squadre che hanno preso parte al torneo. Escluse sarebbero soltanto le tre che fanno parte del nostro girone e le quattro del Gruppo D, che non incroceremo in nessun caso, né arrivando primi, né secondi, né qualificandoci come una delle quattro migliori terze.

Tabellone Europei 2021, le possibili avversarie dell'Italia

Lo scenario cambierà radicalmente in base alla posizione nella quale ci piazzeremo, che determinerà gli incroci nel tabellone. Se riuscissimo a finire primi nel girone, affronteremmo la seconda classificata del Gruppo C, il 26 giugno alle ore 21 al Wembley Stadium di Londra. Le squadre che fanno parte di questo girone sono Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord. Dopo la prima giornata, in testa ci sono la squadra capitanata da David Alaba e quella guidata da Frank de Boer, appaiate a quota 3 punti. Le due selezioni si affronteranno giovedì alle ore 21 e la sfida ci darà maggiori indicazioni su quale delle due possa conquistare il secondo posto, tenendo in considerazione anche l'Ucraina di Shevchenko e la Macedonia del Nord guidata in campo da Goran Pandev.

Se l'Italia dovesse arrivare seconda, invece, se la vedrebbe con la seconda classificata del Gruppo B, sempre il 26 giugno, ma alle ore 18, alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam. Nel secondo raggruppamento di Euro 2020 troviamo Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia. Detto della probabile supremazia del Belgio, si tratta di uno dei gironi che potrebbero regalare più sorprese, condizionato, e non poco, da quanto accaduto lo scorso sabato a Christian Eriksen. La Danimarca, infatti, considerata la seconda testa di serie del gruppo alla vigilia, non solo dovrà fare a meno del suo miglior giocatore, ma dovrà anche giocare i prossimi due match in uno stato psicologico decisamente complesso. In questo contesto di incertezza potrebbe inserirsi, in maniera abbastanza clamorosa, la Finlandia, a quota tre punti dopo la vittoria per 1-0 proprio contro la Danimarca all'esordio. Infine, ci sarebbe la Russia che, però, è apparsa in netta difficoltà nella partita contro il Belgio e proverà a riprendersi oggi proprio contro la Finlandia.

Sarebbero moltissime, invece, le possibili avversarie degli azzurri, nel caso in cui fossero ripescati come una delle quattro migliori terze. La Nazionale, infatti, potrebbe essere accoppiata con la prima classificata di ben tre gironi: Gruppo B, Gruppo E e Gruppo F. Nel primo caso incontreremmo una tra Belgio, Danimarca, Finlandia e Russia il 27 giugno alle ore 21 all'Estadio La Cartuja di Siviglia. Nel secondo fronteggeremmo la squadra che arriverà in testa tra Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia il 29 giugno alle ore 21 all'Hampden Park di Glasgow. Nell'ultimo caso, infine, ci troveremmo contro una tra le quattro squadre che compongono il cosiddetto girone di ferro: Francia, Germania, Portogallo e Ungheria. Se dovesse verificarsi questa ipotesi, disputeremmo il nostro ottavo di finale il 28 giugno alle ore 21 all'Arena Nationala di Bucarest.

Quali squadre non incontrerà l'Italia agli ottavi

Sono soltanto sette le selezioni che l'Italia non potrà trovarsi di fronte agli ottavi di finale di Euro 2020. Tre fanno parte del nostro girone, ovvero Svizzera, Turchia e Galles che, proprio perché all'interno del nostro raggruppamento, non potranno essere incrociate dagli azzurri nel primo atto della fase a eliminazione diretta del torneo.

A queste si sommano le quattro formazioni del Gruppo D, che non affronteremo in nessun caso agli ottavi, né arrivando primi, né secondi, né venendo ripescati come una delle migliori terze. Si tratta di Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca e Scozia. Tutte le altre 16 sono, al momento, delle possibili avversarie della Nazionale, ma il campo si restringerà già al termine della seconda giornata della fase a gironi.