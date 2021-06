Gli Europei 2021 prenderanno il via con la stessa formula che già nella precedente edizione aveva caratterizzato il torneo organizzato dalla Uefa. Ai nastri di partenza infatti ci saranno di nuovo 24 Nazionali per la fase finale che in questa edizione si disputerà in diverse città del continente. Europei itineranti che prevedono un tabellone costituto da 6 gironi da 4 ciascuno. Il regolamento prevede gli stessi criteri di qualificazione che già erano stati adottati nell'edizione degli Europei di Francia nel 2016 vinti dal Portogallo di Cristiano Ronaldo proprio contro gli attuali campioni del mondo.

A superare la fase a gironi saranno infatti le prime 12 squadre: le Nazionali che si sono qualificate al primo e al secondo posto in ogni raggruppamento. Ma non è tutto. Anche chi non ha raggiunto le prime due posizioni, potrà sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Stiamo parlando delle migliori terze. In questo caso saranno 4 le squadre terze classificate a poter godere del passaggio del turno mentre solo 2 saluteranno subito gli Europei. Qui i criteri previsti dal regolamento che spiegano tutti i punti previsti per il passaggio del turno agli ottavi delle Nazionali classificate al terzo posto nella fase a gironi.

Cosa prevede il regolamento per le migliori terze agli Europei

Per decretare quale Nazionale potrà avere accesso agli ottavi di finale degli Europei, la Uefa ha stabilito i criteri di base, già in vigore a Euro 2016, che consentano a una squadra di classificarsi come migliore terza rispetto alle altre. La batteria delle migliori 16 del torneo, una volta terminata la fase a girone, vedrà l'inserimento di altre 4 squadre che verranno ripescate dalle 6 squadre che si sono classificate al terzo posto. Accederanno agli ottavi le squadre che hanno totalizzato il maggior numero di punti. In caso di parità di punti però, la Uefa ha stabilito gli altri criteri che stabiliranno, nell'ordine, il passaggio del turno:

– differenza reti nella fase a gironi

– numero di gol segnati nella fase a giorni

– numero di vittorie nella fase a gironi

– condotta fair play del girone

– posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee