Mercoledì 22 giugno, le partite degli Europei di calcio in TV. La terza giornata di Euro 2020 è decisiva per definire i piazzamenti finali e le squadre qualificate agli ottavi di finale come prime e seconde oppure tra le quattro migliori terze ripescate. Oggi si giocano in contemporanea altri 4 incontri. Ecco tutte le info per vedere i match in diretta TV in chiaro e in streaming.

Alle ore 18 nel Girone E vanno in campo Slovacchia – Spagna (Estadio La Cartuja di Siviglia, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport canale 252) e Svezia – Polonia (Gazprom Arena di San Pietroburgo, Sky Sport canale 253). L'obiettivo per tutte è la vittoria sia per evitare pericolosi calcoli della classifica avulsa (in caso di arrivo a pari punti) sia per non rischiare una clamorosa eliminazione (è il caso delle Furie Rosse inizialmente favorite). Attualmente sono gli scandinavi in vetta al gruppo con 4 punti (+1 differenza reti), seguiti da Slovacchia 3 (0 differenza reti), Spagna a quota 2 (0 differenza reti) e Polonia a 1 (-1 differenza reti).

Alle ore 21 fischio d'inizio per le 2 gare del Girone F che si è confermato uno dei più difficili ed equilibrati: Portogallo – Francia (che sarà visibile in chiaro anche sulla Rai, oltre che su Sky ma per abbonati) e Germania – Ungheria (in diretta solo su Sky). È un'ultima giornata da ‘dentro o fuori' per 3 delle più forti nazionali degli Europei che si giocheranno il passaggio agli ottavi di finale. La situazione in classifica al momento vede favorita la Francia a quota 4 punti (+1 differenza reti), seguita da Germania e Portogallo entrambe a quota 3 ma con il vantaggio dei tedeschi per il successo nel confronto diretto (2-4). Ultima in graduatoria è l'Ungheria a 1 punto e che, in caso di vittoria, può sperare nel ripescaggio.

Dove vedere Portogallo – Francia: gli orari TV Rai e Sky

Portogallo – Francia verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 alle ore 21, con collegamento a partire dalle 20.30. Il match del Girone E verrà disputato alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Oltre al canale della Tv pubblica (che manda in onda la gara senza alcun costo aggiuntivo), l'incontro sarà visibile – ma solo per gli abbonati – anche sui canali Sky Sport Football (203 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

La sfida tra le nazionali di Fernando Santos e Didier Deschamps sarà trasmesso anche in diretta streaming. Lo si potrà vedere in forma del tutto gratuita su Rai Play mentre gli abbonati all'emittente satellitare potranno utilizzare la app di Sky Go. C'è ancora un'altra opzione: collegarsi al sito Now Tv, il servizio di streaming online a pagamento di Sky che permette la visione anche del singolo evento previo pagamento del ticket. I dispositivi da utilizzare sono quelli abituali: fissi (smart tv, pc), mobili (smartphone, tablet, notebook).

Germania – Ungheria, dove vederla su Sky

Per la partita Germania – Ungheria non è prevista la trasmissione della diretta TV in chiaro sulla Rai. Fischio d'inizio alle ore 21 nell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, la gara andrà in onda in esclusiva su Sky Sport (canale 253). In alternativa, considerata la contemporaneità dei match, ci si potrà sintonizzare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (201 e 251). Per quanto riguarda la visione in diretta streaming, per gli abbonati è disponibile la app Sky Go per chi volesse pagare il singolo evento c'è l'opportunità di collegarsi a Now TV.

Europei in TV, le partite in calendario oggi 23 giugno

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, mercoledì 23 giugno 2021: