Fiorentina-Crystal Palace in Conference, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Serve una notte da leoni. La Fiorentina stasera all'Artemio Franchi affronta il Crystal Palace nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. All'andata in Inghilterra la squadra di Vanoli è stata sconfitta per 3-0. Insomma per qualificarsi c'è bisogno di una rimonta da consegnare agli annali. Si gioca alle ore 21. La partita sarà visibile in TV solamente su Sky. Streaming sempre riservato agli abbonati con Sky Go o NOW. Non ci sarà la diretta in chiaro.

La salvezza, che pareva utopica mesi fa, ora è vicinissima. Il successo sulla Lazio ha messo quasi totalmente al sicuro la Fiorentina, che ha otto punti di vantaggio su Lecce e Cremonese terzultime a sei giornate dal termine. Con l'obiettivo, minimo, quasi ottenuto, i Viola proveranno a concedersi una grande notte europea. Serve qualcosa di unico. Perché all'andata il Crystal Palace in casa si è imposto 3-0. Dunque per passare la Fiorentina deve vincere con quattro gol di scarto o chiudere i tempi regolamentari con tre reti di scarto e allungare la partita ai supplementari.

Dove vedere il match Fiorentina-Crystal Palace e a che ora in diretta TV e streaming

La partita tra le squdre di Vanoli e Glasner si potrà seguire dalle ore 21 solo in diretta TV su Sky, che la trasmetterà sui canali 204 (Sky Sport Arena) e 253 (Sky Sport). Telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. Lo streaming sarà a disposizione degli abbonati di NOW e di Sky, utilizzando Sky Go. Non ci sarà diretta in chiaro.

Fiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni della partita di Conference League

Se la giocherà con i migliori giocatori a disposizione Vanoli, che ha il dubbio Kean. Nel tridente Gudmundsson, Piccoli e Solomon. Il Palace punta sul bomber Mateta.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner.