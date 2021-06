Il girone F degli Europei ha confermato le aspettative rivelandosi bellissimo ed equilibrato. Il pareggio a sorpresa della Francia contro l'Ungheria e la vittoria della Germania, trascinata da un super Gosens, sul Portogallo ha mischiato ulteriormente le carte in classifica. Per capire quali saranno le squadre qualificate agli ottavi sarà decisiva l'ultima giornata e dunque la supersfida Francia-Portogallo e quella tra Ungheria e Germania. Il rischio è che una delle tre big possa restare fuori, non rientrando anche nel tabellone delle migliori terze.

La classifica del girone F dopo il pareggio tra Ungheria e Francia, e la vittoria della Germania sul Portogallo

La Francia ha pareggiato a sorpresa contro l'Ungheria. Un risultato che comunque permette alla squadra di Deschamps di mantenere il primo posto nella classifica del Girone F con 4 punti. Alle sue spalle c'è la coppia formata dalla Germania e dal Portogallo a quota 3, con i tedeschi che si sono risollevati proprio grazie al successo sui lusitani. Ultima in classifica ma ancora in gioco e in fiducia l'Ungheria con un punto. Per decretare quelle che saranno le squadre qualificate agli ottavi sarà decisiva l'ultima giornata in programma mercoledì 23 giugno alle ore 21, in contemporanea.

Quali saranno le squadre qualificate agli ottavi: la situazione nel girone E chi rischia tra Francia, Germania e Portogallo

La classifica del gruppo F parla chiaro e le tre big, Francia, Germania e Portogallo per qualificarsi avranno bisogno di una vittoria. In caso di pareggio o sconfitta nelle ultime due partite del raggruppamento, allora bisognerà aspettare il risultato dell'altro match. Queste tutte le combinazioni: