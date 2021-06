Gli Europei 2021 sono entrati nel vivo con l'ultima giornata della fase a gironi che permetterà di definire il tabellone degli ottavi. Classifica alla mano a qualificarsi al primo turno ad eliminazione diretta saranno le prime due di ogni gruppo e le 4 migliori terze. Come saranno inserite queste ultime nel quadro degli ottavi di finale di Euro 2020? Ecco tutto quello che c'è da sapere sui possibili abbinamenti delle squadre che supereranno il round a gironi come migliori terze.

Le migliori terze che si qualificheranno agli ottavi degli Europei

Per decidere quali saranno le migliori 4 terze si prenderanno in considerazione i punti conquistati nel girone. In caso di parità poi si passerà ad analizzare una serie di criteri: prima la differenza reti, poi il numero di gol segnati, poi il numero di vittorie e infine la condotta fair play nel girone (ovvero il numero di cartellini incassati). In caso di ulteriore parità si valuterà poi la posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee. Una volta individuate le migliori 4 terze, queste ultime saranno inserite nel tabellone degli ottavi.

Come le 4 migliori terze dei gironi degli Europei saranno abbinate nel tabellone degli ottavi

Come saranno inserite le migliori terze nel quadro della fase ad eliminazione diretta? Per definire il tutto c'è una tabella dell'Uefa che mostra tutti gli abbinamenti possibili delle 16 squadre qualificate agli ottavi a seconda di quali terze supereranno lo sbarramento della fase a gironi. Se per esempio a strappare il pass per gli ottavi saranno le terze dei gruppi A (ovvero la Svizzera, che si trova alle spalle del Galles e dell'Italia di Mancini), B, C, D queste affronteranno nell'ordine le vincenti (W) dei gruppi B, C, E, F. Ecco la tabella: