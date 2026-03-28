De Bruyne fa chiarezza sulla vicenda Lukaku: “La situazione non è delle migliori per Romelu”

Garcia e De Bruyne fanno chiarezza sulla situazione che si è creata attorno a Lukaku. L’ex Manchester City spiega: “Questa non è la situazione migliore per lui”.

La situazione tra il Napoli e Romelu Lukaku non è delle migliori. Il club partenopeo avrebbe dato un ultimatum all'attaccante: se entro martedì non dovesse fare ritorno a Castel Volturno, sarà messo fuori rosa. Il centravanti azzurro era rimasto in Belgio per recuperare dall'infortunio facendo infuriare il Napoliche aspettava il giocatore in Campania. Lukaku sarà certamente multato ma resta una situazione di tensione in casa azzurra. Di questo argomento ne ha parlato in conferenza stampa sia il CT del Belgio, Rudi Garcia, che il suo compagno di squadra anche al Napoli, Kevin De Bruyne.

Dal ritiro del Belgio i due hanno cercato di spiegare la situazione attorno all'attaccante: "Non si sentiva al 100% e doveva comunque seguire un programma specifico per recuperare – ha spiegato Garcia -. È logico che voglia essere al 100% ma c'è la paura di infortunarsi di nuovo, anche Totti ha avuto lo stesso infortunio. Questi infortuni richiedono molto tempo per guarire. Tutti devono essere convinti che Romelu ha bisogno di poter fare ciò che gli riesce meglio per raggiungere la forma migliore, sia fisica che psicologica". Anche De Bruyne ha chiarito un aspetto: "Non è la situazione migliore per lui".

Le parole del fantasista belga del Napoli cercano di far chiarezza su quanto stia accadendo: "C'è sempre molto ‘rumore' intorno a Napoli. Se succede qualcosa, viene ingigantito. Non conosco i dettagli di quello che sta succedendo esattamente – ha spiegato De Bruyne -. Ma la situazione non è piacevole per Romelu. C'è stato l'infortunio, che si è protratto per un po'. Spero che torni il prima possibile." Sulla vicenda infortuni, De Bruyne ha deciso di operarsi mentre Lukaaku ha optato per una terapia conservativa.

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La differenza degli infortuni tra De Bruyne e Lukaku

E anche di questo parla De Bruyne per fare chiarezza: "Dopo gli infortuni, io e Romelu abbiamo intrapreso percorsi diversi – ha detto l'ex Manchester City -. Io ho fatto una riabilitazione completa (in Belgio, ndr). Romelu ne ha fatta metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando si hanno due visioni diverse, è difficile lavorare insieme. C'erano delle divergenze. Non è l'ideale se si vuole raggiungere la forma fisica ideale."