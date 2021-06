Allo Stadio l'Olimpico di Roma l'Italia disputerà anche la terza e ultima partita del Girone A degli Europei 2021. La Nazionale di Mancini domenica 20 giugno alle ore 18 scenderà in campo contro il Galles di Bale. La partita potrebbe determinare la posizione finale degli Azzurri nel raggruppamento e definirà anche di conseguenza il posizionamento nel tabellone dell'Italia.

Quando si gioca Italia-Galles, la prossima partita della Nazionale agli Europei

L'ultima partita dell'Italia del Gruppo A degli Europei si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, uno degli undici che ospitano la sessantesima edizione di questa manifestazione. Italia-Galles si terrà domenica 20 giugno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18. Dunque l'Italia scenderà in campo nel tardo pomeriggio, una novità rispetto a quanto fatto nelle prime due gare degli Europei in cui le partite della Nazionale di Mancini sono state programmate alle ore 21.

Dove gioca l'Italia a Euro 2020, lo stadio della partita contro il Galles

Allo Stadio Olimpico di Roma si disputa la partita della terza giornata del Gruppo A di Euro 2021 tra l'Italia di Roberto Mancini e il Galles di Robert Page. Gli Azzurri in casa hanno già affrontato la Turchia, battuta per 3-0 nella gara d'esordio, e giocheranno anche la Svizzera.

Le prossime partite dell'Italia agli Europei

Questa con il Galles è l'ultima partita della fase a gironi dell'Italia, che dopo aver chiuso il raggruppamento giocherà molto probabilmente gli ottavi di finale. Bisogna capire quale sarà il piazzamento degli Azzurri nel girone per capire in quale lato di tabellone finiranno gli Azzurri e chi affronteranno eventualmente negli ottavi.