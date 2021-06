L'Italia di Roberto Mancini è partita con il piede giusto negli Europei 2021 e guarda con fiducia al prosieguo del cammino, con l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale nel mirino e ampiamente alla portata. La seconda giornata potrebbe già portare notizie definitive in questo senso: in base ai risultati di Turchia-Galles e Italia-Svizzera, la Nazionale potrebbe strappare matematicamente il pass per il turno successivo, pur senza sapere con certezza il proprio destino negli ottavi di finale. L'accoppiamento per la prima sfida ad eliminazione diretta, infatti, dipenderà sia dal piazzamento degli azzurri Mancini che dalle classifiche degli altri gironi.

L'Italia affronterà la seconda classificata del Girone C se supererà il turno da prima in classifica oppure la seconda classificata del Girone B in caso di qualificazione al secondo posto nel Girone A. Qualora la Nazionale dovesse qualificarsi come una delle migliori terze, incrocerà una delle prime classificate nei gruppi B, F o E.

Italia agli ottavi di finale: quando gioca

Il calendario degli ottavi di finale dell'Italia dipenderà dal piazzamento finale nel Girone A. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 26 giugno sia in caso di primo posto che da secondi classificati. La data potrebbe variare qualora la Nazionale passasse il turno come una delle migliori terze: in quel caso, a seconda dei tre possibili accoppiamenti, l'Italia scenderebbe in campo il 27, il 28 o il 29 giugno.

Dove gioca l'Italia negli ottavi degli Europei

Così come la data, anche la sede degli ottavi di finale dell'Italia cambierà a seconda del piazzamento finale nella classifica del Gruppo A. La vittoria del girone porterebbe la Nazionale a giocarsi gli ottavi a Londra, mentre il secondo posto vedrebbe gli azzurri di scena ad Amsterdam. L'arrivo al terzo posto presenterebbe una triplice opzione: Siviglia, Bucarest o Glasgow.