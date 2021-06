L'Austria ha sconfitto per 1-0 l'Ucraina nella terza giornata degli Europei 2021 e sarà l'avversario dell'Italia negli ottavi di finale. La nazionale allenata dal ct, Franco Foda, si è qualificata da seconda in classifica nel Girone C. La partita era molto attesa anche dalla Nazionale di Roberto Mancini che ha chiuso in vetta il Gruppo A grazie alla vittoria per 1-0 contro il Galles nell'ultima turno. Per effetto degli accoppiamenti in tabellone, nel prossimo match gli Azzurri affronteranno sabato 26 giugno, a Wembley (Londra, ore 21), la selezione austriaca. È il secondo degli incontri a eliminazione diretta (il primo si gioca alle 18 ad Amsterdam) lungo il cammino che conduce verso la finale (11 luglio, sempre nello stadio della capitale inglese, salvo decisioni differenti da parte della Uefa).

L'Austria è l'avversaria dell'Italia agli ottavi di Euro 2020

Sarà l'Austria la squadra da battere dagli Azzurri per accedere a uno dei due quarti di finale che si disputeranno il 2 luglio e, in base al percorso in tabellone, vedrà la vincente in campo a Monaco di Baviera, sempre alle ore 21. La nazionale di Foda ha superato lo sbarramento della fase a gironi con 6 punti grazie, oltre alla vittoria sull'Ucraina, anche al 3-1 inflitto alla Macedonia del Nord. Il bilancio numerico in graduatoria si completa con 4 gol fatti e 3 subiti, +1 in differenza reti.

L'Italia arriva agli ottavi di finale forte dell'entusiasmo alimentato dal filotto di successi (3 consecutivi in altrettante gare), dal bel gioco espresso ed elogiato anche dagli avversari (il tedesco Schweinsteiger, ex campione del mondo, ha sottolineato ai media come sia rimasto colpito dal cambio di mentalità), dalla compattezza della rosa e soprattutto dalla capacità da parte del ct di aver creato una formazione che sembra giocare come un club, in grado di sopperire alle differenti esigenze tattiche anche variando gli interpreti.

Le prove offerte da Manuel Locatelli (in campo contro Turchia e Svizzera) e Matteo Pessina (schierato per la prima volta con i gallesi) finora hanno dato ragione alle scelte di Mancini. Ulteriore dato in favore degli Azzurri: lo zero nella casella delle reti subite a fronte delle 7 siglate (3-0 rifilato a turchi ed elvetici, 1-0 al Galles) che coniuga qualità difensive alla proposta di gioco. Prezioso per il ct il recupero a centrocampo di Marco Verratti, tornato tra i titolari con il Galles dopo aver superato l'infortunio

Quando e dove si gioca la partita dell'Italia contro l'Austria

Sabato 26 giugno, ore 21, sarà il Wembley Stadium di Londra a ospitare l'ottavo di finale tra l'Italia e Austria. Ha una capienza di 90 mila spettatori, sarà sì aperto al pubblico ma, in base alle restrizioni Covid, potrà accogliere solo 22.500 persone (pari al 25% del totale). È l'impianto maggiormente utilizzato in questi Europei considerato il numero di partite: oltre alle 3 gare dell'Inghilterra nella fase a gironi (Croazia, Scozia, Repubblica Ceca), sarà teatro anche di un altro ottavo di finale, martedì 29 giugno, tra la prima del Gruppo D (dove sono inseriti gli inglesi) contro la seconda del Gruppo F (il più complesso del torneo con Francia, Germania, Portogallo e Ungheria). A Londra sono in programma anche le semifinali (martedì 6 e mercoledì 7 luglio) e la finale (11 luglio).