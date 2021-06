Matteo Pessina era stato escluso dalla lista dei convocati poi è stato richiamato in Nazionale al posto di Stefano Sensi, infortunato. Quando il destino decide che è il tuo momento, puoi solo sorridere di rimando e mostrare al ‘fato' che lo hai meritato. Roberto Mancini lo schiera nella terza partita del Girone A degli Europei contro il Galles, fa parte del gruppo di ben 8 calciatori che il commissario tecnico decide di avvicendare rispetto alle sfide contro Turchia e Svizzera. Lo lancia nella mischia, gli chiede cose semplici, di non strafare e soprattutto di giocare ‘senza pensieri'.

Quelli buoni li tiene per sé, assieme alle indicazioni dell'allenatore. Quelli più insidiosi li scaccia urlando tutta la propria gioia per il gol del vantaggio siglato all'Olimpico nel primo tempo. Il primo in un competizione ufficiale con la maglia dell'Italia, in precedenza aveva realizzato una doppietta nell'amichevole contro San Marino. Ed è come vivere una favola.

Il gol di Pessina sulla punizione furba di Verratti

La punizione di Verratti è tanto intelligente quanto studiata. Emerson Palmieri si allunga sulla destra, ingannando la difesa gallese. Il centrocampista del Paris Saint-Germain finge il passaggio verso l'esterno del Chelsea ma batte di collo interno e innesca proprio Pessina che – lasciato colpevolmente solo in area di rigore – riceve palla e, in torsione, la devia quel tanto che basta per darle l'effetto giusto. La sfera rimbalza in maniera beffarda e s'insacca a fil di palo, laddove il portiere del Galles non può intervenire.

Pessina dopo Cassano, quando l'Azzurro porta bene

Il più giovane calciatore della Nazionale dopo Antonio Cassano a segnare un gol nella prima partita da titolare in un torneo internazionale. Anche la statistica esalta la prestazione e la rete di Matteo Pessina. L'ex calciatore barese andò a bersaglio nel debutto da titolare contro la Svezia a Euro 2004, aveva 21 anni e 342 giorni. Il centrocampista dell'Atalanta ha messo il proprio nome in calce al tabellino marcatori al 39° del primo tempo, a 24 anni e 60 giorni. Il più giovane ma dopo FantAntonio.

La borsa di Porn Hub e il ruolo di ambasciatore

Matteo Pessina è uno dei calciatori più interessanti del campionato italiano. Il ‘diamante grezzo' che il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, ha trasformato in gioiello. Nella stagione della ‘dea' caratterizzata dal secondo posto in campionato e dalla Champions ha recitato un ruolo da protagonista: 28 presenze, 4 gol (2 in Coppa Italia), 2 assist e la capacità d'inserirsi nell'ingranaggio perfetto dei nerazzurri. Quantità e qualità gli sono valsi l'attenzione del ct, Mancini. Ma c'è anche un aspetto curioso collaterale alla carriera di calciatore che fece molto discutere e scatenò i commenti ironici dei tifosi: due anni fa si presentò nel ritiro dell'Atalanta con una borsa di Porn Hub, il sito di video pornografici. Poco tempo dopo, in una story su Instagram mostrò i regali ricevuti dalla piattaforma per adulti (dallo zaino alla t-shirt) che lo ha scelto come amabbasador.