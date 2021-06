Lo stadio Olimpico di Roma ospiterà anche la terza partita della Nazionale di Roberto Mancini. L'Italia, che è già qualificata agli ottavi di finale in virtù delle due vittorie per 3-0 contro Turchia e Svizzera, scende in campo oggi alle ore 18 contro il Galles secondo in classifica a quota 4 punti nel Girone A. Si tratta di un match importante ai fini dell'accoppiamento in tabellone per il prossimo turno a eliminazione diretta. Agli Azzurri basta anche un pareggio per chiudere in vetta, in tal caso affronteranno la seconda del Girone C (una tra Ucraina e Austria). In caso di sconfitta e secondo posto, alla formazione italiana tocca in abbinamento la seconda del Girone B (una tra Russia, Finlandia e Danimarca). Andiamo a vedere in quale stadio può giocare l'Italia in base all'accoppiamento nel tabellone degli ottavi.

Ottavi Europei 2021, dove giocherà l’Italia

In occasione degli ottavi di finale l'Italia dirà addio all'Olimpico di Roma. In quale stadio giocherà? Dipende tutto dal piazzamento finale nella classifica del Girone A. In caso di primo posto sarà il suggestivo impianto di Wembley (a Londra, in Inghilterra) ad accogliere la Nazionale sabato 26 giugno (ore 21). Se gli Azzurri terminano al secondo posto si metteranno in viaggio verso l'Olanda dove, nello stesso giorno ma alle ore 18, andranno in campo nella Johann Cruijff Arena di Amsterdam. Si decide tutto nel match dell'ultima giornata con il Galles.

Italia agli ottavi di finale: data e orario della prossima partita

Oltre allo stadio e all'avversario accoppiato in tabellone, anche l'orario della partita dell'Italia negli ottavi di finale cambia in relazione al piazzamento nella classifica del Girone A. La data resta la stessa, il 26 giugno, mentre sarà differente l'orario del fischio d'inizio: alle ore 21 in caso di qualificazione degli Azzurri da primi, alle ore 18 chiudendo invece da secondi.