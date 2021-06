Domenica 20 giugno torna in campo l'Italia di Roberto Mancini che gioca l'ultima partita del girone A degli Europei contro il Galles: lo stadio è ancora l'Olimpico di Roma, ma cambia l'orario rispetto alle partite precedenti. Si gioca infatti alle 18.00 anzichè alle 21.00, in contemporanea con Svizzera-Turchia.

La Nazionale di Roberto Mancini è già qualificata agli ottavi di finale, dopo un travolgente inizio di Europeo, e il ct ha annunciato diverse novità nella formazione che scenderà in campo contro il Galles. Saranno tenuti a riposo Florenzi e Chiellini, Verratti potrebbe tornare a centrocampo al posto di Locatelli mentre in attacco Insigne e Immobile potrebbero far posto a Chiesa e Belotti.

Non è ancora certo contro chi giocherà l'Italia nella fase a eliminazione diretta, dipenderà dal piazzamento come prima o seconda nel girone e dai conseguenti incroci agli ottavi. Al momento l'Italia è prima nella classifica del gruppo A con 6 punti, mentre i gallesi hanno 4 punti e dopo il successo sulla Turchia hanno bisogno di una vittoria per conquistare il primato nel girone. Contemporaneamente a Italia-Galles si gioca Turchia-Svizzera, con gli elvetici che sperano di rientrare nelle quattro migliori terze e i turchi già fuori dall'Europeo.

La formazione dell'Italia contro il Galles agli Europei

Per la partita contro il Galles, tenendo conto del fatto che l'Italia è già qualificata agli ottavi, il ct Roberto Mancini prevede un ampio turnover sia nel reparto difensivo che in attacco.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Gli orari TV di Italia-Galles a Euro 2020: si gioca alle 18

La partita tra Italia e Galles, che conclude il cammino dell'Italia agli Europei per la fase a gironi, si gioca domenica 20 giugno 2021 alle ore 18.00. Si tratta di una novità rispetto alle precedenti gare contro Turchia e Svizzera, entrambe giocate a partire dalle ore 21.

Italia-Galles in TV sulla Rai, dove vederla in chiaro

Italia-Galles che si disputa domenica 20 giugno alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma è la terza gara del Gruppo A, con gli azzurri già qualificati agli ottavi di finale dopo i due successi nelle prime due partite degli Europei 2021. La partita, come tutte le gare degli azzurri, sarà trasmessa in diretta in contemporanea sia dalla Rai sia da Sky per una copertura totale. Sulla TV di Stato, la gara si vedrà in chiaro e gratuitamente, mentre su Sky sarà disponibile solo per gli abbonati.

Italia-Galles dove vederla in streaming su RaiPlay

La partita tra Italia e Galles degli Europei 2020 è disponibile in diretta streaming anche su RaiPlay, la piattaforma della Rai che offre sia la diretta dell'evento che gli highlights, i gol e i momenti salienti del match. Per guardare Italia-Galles in streaming è necessario collegarsi al sito di RaiPlay dal PC oppure all'app dedicata su smartphone e tablet. In alternativa, per gli abbonati, è possibile vedere Italia-Galles anche in streaming su SkyGo.

La probabile formazione del Galles

Ecco come sarà schierato in campo il Galles:

GALLES (4-3-3): Ward; Connor Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.

Le prossime partite dell'Italia agli Europei di calcio

La prossima partita della Nazionale di Mancini agli Europei è in programma sabato 26 giugno, in occasione della prima partita degli ottavi di finale. Non è ancora sicuro l'orario in cui l'Italia giocherà; potrà variare tra le 18 e le 21 a seconda della posizione degli Azzurri nella classifica del gruppo A.

Le partite del 20 giugno agli Europei di calcio

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, domenica 20 giugno 2021: