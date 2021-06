Giorgio Chiellini si è infortunato durante Italia-Svizzera. Il difensore della Juventus, nel tentativo di rinviare un palla si è toccato la coscia sinistra. Tutti pensavano che fosse il solito problema al polpaccio che lo sta tormentando negli ultimi anni. Il giocatore ha chiesto subito la sostituzione. Al suo posto è entrato Acerbi. Roberto Mancini infatti non esistano un attimo prima di richiamare il giocatore in panchina che però si era già reso conto da solo di non poter più proseguire la partita. Una vera sfortuna per Chiellini che solo pochi minuti prima si era visto annullare un gol per fallo di mano.

Rete che però è avvenuta subito dopo la sua uscita dal campo con il capitano azzurro che ha esultato tantissimo nell'abbraccio con tutta la squadra dopo il pallone messo in rete da Manuel Locatelli. Da capire ora le condizioni del difensore della Juventus che era rientrato a pieno regime nella Juventus nelle ultime giornate di campionato poiché era stato fermo sempre a causa delle solite noie muscolari che proprio non vogliono dargli tregua.

Il problema alla coscia sinistra di Giorgio Chiellini sarà valutato nella giornata di domani dallo staff sanitario azzurro che dovrà far luce sull'entità dell'infortunio del giocatore. Mancini in panchina può comunque contare su altri difensori di spessore come Toloi, che era in ballottaggio con Di Lorenzo per la partita di questa sera, ma anche Bastoni che ha fatto benissimo con l'Inter campione d'Italia, ma soprattutto Acerbi che ha dimostrato di essere la prima scelta di Mancini in difesa in caso di forfait, come in questo caso, di uno tra Bonucci e Chiellini. Chiellini, nell'ultima stagione, ha giocato 17 gare in Serie A ma solo dal mese di marzo è entrato pienamente in condizione e a disposizione dell'ormai ex squadra allenata da Pirlo.