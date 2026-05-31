La regola dei 10 secondi durante le sostituzioni spiazza Giappone e Islanda: sarà in vigore ai Mondiali

L’amichevole Giappone-Islanda è stato l’occasione per vedere applicata dall’arbitro una delle nuove regole presenti ai Mondiali: calciatori spiazzati.

I calciatori di Giappone e Islanda sono rimasti spiazzati quando l'arbitro, nel corso dell'amichevole delle due Nazionali, ha applicato una delle nuove regole imposte dall'IFAB in vista dei Mondiali. Hlynsson ha impiegato più di 10 secondi per uscire dal campo durante la sostituzione e così l'arbitro ha applicato la nuova regola prevista, ovvero quella di giocare 1 minuto in inferiorità numerica nel caso in cui si fosse andato oltre il tempo limite imposto. Cos'è successo? In quel momento è arrivato il gol del Giappone. Insomma, anche ai Mondiali ne vedremo delle belle.

I calciatori si sono ricordati soltanto dopo che il direttore di gara avrebbe potuto applicare questa regola sicuramente inusuale fino a questo momento ma che i giocatori dovranno imparare in fretta per non incorrere in questa sanzione. Lo stupore è stato tanto, specie per la beffa del gol del Giappone subito poco dopo che sicuramente è servito come lezione per avere gli occhi ben aperti proprio in occasione dell'appuntamento Mondiali.

Come funziona la regola dei 10 secondi durante le sostituzioni ai Mondiali

L'IFAB ha recentemente introdotto una vera e propria rivoluzione per contrastare i tempi morti e i comportamenti antisportivi, inserendo la regola dei 10 secondi per le sostituzioni. Questa norma entrerà ufficialmente in vigore a partire dai Mondiali 2026 e cambierà drasticamente la gestione dei cambi, soprattutto nelle fasi finali della partita. I direttori di gara però la stanno già mettendo in atto durante le amichevoli internazionali proprio per far abituare le squadre a tutto ciò. L'obiettivo è eliminare le classiche "camminate rallentate" dei calciatori che cercano di far scorrere il cronometro quando la loro squadra è in vantaggio.

Ma come funziona esattamente? Nel momento esatto in cui il quarto uomo espone il tabellone luminoso con il numero del cambio parte il countdown di 10 secondi. Il giocatore sostituito è così obbligato ad abbandonare completamente il terreno di gioco entro questo limite di tempo. Se il giocatore impiega più di 10 secondi a uscire il giocatore deve comunque lasciare immediatamente il campo ma il compagno di squadra che deve entrare non può fare ingresso immediato sul terreno di gioco attendendo sulla linea laterale per almeno 1 minuto di gioco effettivo

Solo una volta trascorso il minuto di penalità, il nuovo giocatore potrà entrare in campo ma solo alla prima interruzione utile di gioco e solo dopo il segnale dell'arbitro. La squadra che ritarda il cambio rischia così di giocare in inferiorità numerica per almeno un minuto o anche più, esponendosi al rischio concreto di subire gol.