Zverev si fa una siringa durante la finale del Roland Garros: è l’insulina cui è costretto dall’età di 4 anni

Anche durante la finale del Roland Garros con Flavio Cobolli, Alexander Zverev si è fatto l’abituale siringa di insulina cui è costretto a causa del diabete da quando era molto piccolo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non tutti conoscono la storia personale di Alexander Zverev, che fin dall'età di 4 anni deve convivere col diabete di tipo 1, quello più severo. Chi non lo sa, sicuramente si sarà posto qualche domanda nel vedere il 29enne tennista tedesco farsi da solo una siringa sulla gamba durante un cambio di campo nel corso della finale del Roland Garros vinta in cinque set contro Flavio Cobolli. Si tratta di insulina, ormone pancreatico che regola i livelli di glucosio nel sangue permettendo alle cellule di utilizzarlo come energia, e che il suo organismo non produce da solo.

Zverev ha il diabete di tipo 1: che cosa è, perché deve farsi le siringhe di insulina

A differenza del diabete di tipo 2, in quello di tipo 1 il pancreas della persona non genera insulina neanche in quantità minima, con la conseguenza che va introdotta dall'esterno. In caso contrario, il glucosio non può entrare nelle cellule e la glicemia sale rapidamente. Dopo poche ore iniziano i sintomi: sete eccessiva, bisogno di urinare continuamente, stanchezza estrema, vista offuscata, mal di testa. Poi, siccome le cellule rimangono senza ‘nutrimento' glucidico, il corpo inizia a bruciare grassi producendo chetoni, cercando di attingere a tutte le risorse che ha.

Continuando senza somministrazione di insulina, si può morire in 24-48 ore. Non è come il diabete di tipo 2, dove si può resistere qualche giorno: nel tipo 1 è questione di ore o pochi giorni prima che diventi un'emergenza. Zverev ovviamente lo sa benissimo: per questo si fa da sempre le iniezioni anche durante le partite. Saltarne anche una sola può già far salire la glicemia e compromettere la prestazione, farlo per più tempo è pericolosissimo. Per questo i diabetici di tipo 1 portano sempre con loro insulina, sensore e kit di emergenza per la terapia sostitutiva.

Zverev convive con il diabete di tipo 1 da quando aveva solo 4 anni: Sascha ha passato l'infanzia nascondendo la malattia per paura di essere escluso dallo sport, ma la famiglia – soprattutto la madre Irina – l'ha sempre sostenuto, facendogli capire che non c'erano limiti. Ha dunque continuato a giocare a tennis ad altissimi livelli, vincendo l'oro olimpico e le ATP Finals, fino ad arrivare al trionfo di Parigi che gli ha dato il primo torneo dello Slam della carriera. Il tutto gestendo sensori e iniezioni di insulina in campo.

Oggi il tedesco di origini russe è un simbolo di come si possa fare sport al livello più alto anche quando la vita pone degli ostacoli molto alti. Sascha ha inoltre fondato la ‘Alexander Zverev Foundation' per aiutare bambini con diabete nei Paesi meno sviluppati, dove spesso non c'è accesso a farmaci e tecnologia, facendo della sua storia un esempio e un motore di sensibilizzazione.