Bielsa attaccato pubblicamente dal fratello di Araujo prima dei Mondiali: “Grazie per averlo infortunato”

Il fratello di Ronald Araujo ha attaccato pubblicamente Bielsa dopo l’infortunio del difensore in vista dell’esordio dell’Uruguay ai Mondiali: “Grazie…”.

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L'Uruguay si appresta a vivere l'inizio dei Mondiali 2026 con Marcelo Bielsa in panchina ma la vigilia del torneo è al momento piuttosto turbolenta. Tutto per via dell'infortunio muscolare di Ronald Araujo. Il difensore del Barcellona è stato regolarmente convocato da Bielsa per la Coppa del Mondo ma è arrivato in ritiro con la consapevolezza di dover recuperare da un infortunio muscolare rimediato proprio con la squadra catalana prima del termine della stagione regolare. Araujo avrebbe dovuto seguire un programma specifico di recupero prima di sottoporsi alla classica preparazione in vista di questi Mondiali. Ma così non è stato.

A scoperchiare la polemica è stato suo fratello Mikael. Sul suo profilo Instagram infatti, è apparso un comunicato in cui si annunciava come Araujo avesse ricevuto il permesso da parte della Federazione dell'Uruguay per recarsi a Barcellona e sottoporsi ad ulteriori esami poiché aveva avuto un risentimento. Un solo giorno per poi rientrare nel ritiro in Messico e valutare insieme allo staff della nazionale la sua condizione. Ma questo viaggio per verificare le sue condizioni fisiche non è piaciuto a suo fratello Mikael che si è scagliato pesantemente contro Bielsa: "Grazie per aver infortunato dei giocatori a pochi giorni dai Mondiali!".

La story del fratello di Araujo.

Il fratello del difensore del Barcellona ha accusato Bielsa di non aver rispettato il piano di recupero di suo fratello sottoponendolo a carichi di lavoro che di certo non poteva sostenere. Ecco perché si sarebbe infortunato. Mikael ha scritto quella frase condividendo proprio il post della federazione uruguaiana che annunciava l'allontanamento momentaneo di Ronald Araujo proprio per sottoporsi a una nuova visita di controllo. A questo punto pare però scontato che Araujo debba saltare la partita d'esordio del 15 giugno contro l'Arabia Saudita, ma sarà disponibile per gli incontri contro Capo Verde (22 giugno) e Spagna (27 giugno).

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Tuttavia, l'allenatore non ha ancora confermato la data del suo eventuale rientro. Araujo è sicuramente uno dei pilastri della nazionale dell'Uruguay. Il giocatore vanta 27 presenze e un gol ed è quindi chiaramente un elemento di spicco di questa nazionale. Ha giocato da titolare nelle ultime tre amichevoli e in tre delle ultime quattro partite di qualificazione ai Mondiali. Pertanto, la sua presenza nella rosa dei 26 convocati era scontata. Ora resta da capire in che modo tornerà a disposizione di Bielsa sperando che non sia nulla di grave. Ma di certo la vigilia dei Mondiali dell'Uruguay inizia ad essere pesante.