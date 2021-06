Dopo le vittorie contro Turchia e Svizzera, l'Italia affronterà il Galles nella terza e ultima giornata del girone A degli Europei. Gli azzurri già qualificati agli ottavi, avranno bisogno di un risultato positivo nel confronto in programma domenica 19 giugno alle 18 allo stadio Olimpico di Roma, per mantenere il primo posto. Favori del pronostico tutti a favore della squadra di Mancini: ecco le possibili avversarie dell'Italia agli ottavi tenendo conto di tutti i possibili risultati di Italia-Galles.

Classifica Girone A: Italia prima o seconda

L'Italia si è già qualificata agli ottavi di finale degli Europei dopo le vittorie contro Turchia e Svizzera. Il match della terza e ultima giornata del girone A di Euro 2020 servirà solo a definire quella che sarà la posizione della Nazionale al termine del raggruppamento decisiva per gli abbinamenti degli ottavi. L'Italia che è in testa con 6 punti, seguita dal Galles a quota 4 punti, si qualificherà come prima del girone A, pareggiando o vincendo contro il Galles. In caso di sconfitta la Nazionale sarà seconda proprio alle spalle dei gallesi.

Ucraina o Austria agli ottavi se l'Italia vince o pareggia contro il Galles

Se l'Italia dovesse qualificarsi agli ottavi degli Europei come prima del girone A, scenario assai probabile, affronterà la seconda del girone C ovvero una tra Ucraina e Austria. Decisivo per queste due squadre lo scontro diretto dell'ultima giornata, con l'Olanda che invece è già qualificata come prima.

Finlandia, Russia o Danimarca se l'Italia perde e arriva seconda nel girone

Nel caso in cui la Nazionale azzurra dovesse invece perdere contro il Galles qualificandosi come seconda agli ottavi di Euro 2020, affronterebbe la seconda del gruppo B. In questo raggruppamento la situazione è più complicata con il Belgio primo a 6 punti e già qualificato e Russia e Finlandia seconde a 3, davanti alla Danimarca a quota 0. Tutto si deciderà all'ultima giornata quando il Belgio sfiderà la Finlandia e i danesi si giocheranno le ultime chance contro la Russia.