L'Italia vince 1-0 contro il Galles e accede agli ottavi di finale degli Europei 2021 da prima in classifica nel girone A. Nel primo tempo è Pessina a sbloccare il risultato con il gol realizzato con un tiro al volo su assist di Verratti da calcio di punizione. Nella ripresa l'espulsione di Ampadu, che lascia il Galles in dieci, consente agli azzurri di gestire il vantaggio e portare a casa la terza vittoria consecutiva nelle prime tre gare del girone e volare agli ottavi di finale in testa al gruppo A.

Il gol di Pessina chiude il primo tempo con il vantaggio dell'Italia

L'Italia inizia il primo tempo con lo stesso ritmo che gli azzurri avevano impresso già nelle prime due precedenti gare del girone A contro Svizzera e Turchia. Nonostante i tanti cambi di formazione in campo con Toloi, Bastoni, Emerson Palmieri, Verratti, Pessina, Bernardeschi, Belotti e Chiesa dal 1′ rispetto alla sfida contro la Svizzera, la nazionale di Mancini è sempre convincente. Verratti detta i tempi di una squadra che ha trovato nella corsa di Chiesa a destra un'altra arma su cui puntare in questi Europei ma anche su Belotti la punta generosa sul quale fare affidamento anche in fase di ripiegamento. L'occasione migliore all'inizio dei primi 45′ capita proprio sul destro di Chiesa che incrocia al meglio un cross di Emerson Palmieri a sinistra.

Precedentemente anche Belotti aveva avuto sui piedi l'occasione di mettere in rete la palla dell'1-0 ma senza trovare fortuna. L'Italia preme sull'acceleratore, il Galles sembra tramortito dal solito gioco armonico degli azzurri. E così sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto a destra da Verratti, è Pessina a trovare il tocco vincente con un colpo di piatto a giro che si insacca nella porta del Galles. È il vantaggio degli azzurri che di fatto poi chiude la prima frazione con l'Italia meritatamente in vantaggio dopo questi primi 45′.

Nella ripresa il Galles resta in 10 e gli azzurri gestiscono il vantaggio

Nella ripresa l'Italia riparte allo stesso modo, convinta di dover chiudere la gara quanto prima. E così ci prova prima Belotti a trovare la porta con un tiro al volo di destro che però finisce fuori e poi Chiesa con l'ennesima accelerazione pericolosa che ha messo in apprensione la difesa gallese. Bernardeschi colpisce il palo direttamente su calcio di punizione. La svolta della partita arriva però al 55′ quando Ampadu commette un brutto fallo sullo stesso Bernardeschi per un piede a martello pericoloso beccandosi il cartellino rosso. L'Italia in superiorità numerica può dunque gestire il vantaggio con più facilità.

Mancini inizia a far ruotare qualche altro giocatore dalla panchina dando, già ad inizio ripresa, la possibilità ad Acerbi di subentrare a Bonucci e mettere minuti nelle gambe (dovrebbe essere lui a sostituire Chiellini nell'11 titolare azzurro agli ottavi). Al 64′ è ancora Belotti ad andare vicino al raddoppio con un tiro in area di rigore su assist di Chiesa che però trova l'opposizione di Ward che para con i piedi mandando la palla in angolo. Nel frattempo in campo entrano Cristante e Raspadori al posto di Jorginho e Bernardeschi e poi Castrovilli al posto di Pessina e anche Sirigu per Donarrumma. Gli azzurri vincono 1-0 e portano a casa il risultato pieno.