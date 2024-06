La formazione dei peggiori dei gironi agli Europei: ci sono Neuer e un giocatore dell’Italia

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La fase a gironi degli Europei di calcio è andata in archivio due giorni fa, scremando le squadre dal numero iniziale di 24 alle 16 nazionali qualificate agli ottavi di finale, che inizieranno sabato con Svizzera-Italia e Germania-Danimarca. Gli esperti di statistica di Sofascore hanno analizzato attentamente i dati delle partite giocate finora e hanno messo insieme i giocatori migliori e peggiori in base a un algoritmo, fornendo dunque un quadro il più oggettivo possibile. Nella formazione degli undici peggiori c'è in porta Manuel Neuer e a centrocampo l'unico azzurro presente, ovvero Davide Frattesi.

Davide Frattesi impegnato contro la Spagna nella fase a gironi degli Europei

Il peggior undici della fase a gironi degli Europei: c'è Frattesi

Il giocatore dell'Inter ha pagato – come peraltro tutti i suoi compagni – le ultime due partite del girone, non all'altezza del buon esordio contro l'Albania. Oltre a Neuer, c'è un altro nome ‘pesante' nel Worst XI, non fosse altro che per i soldi sborsati l'anno scorso dal Manchester United all'Atalanta per portarselo a casa, 80 milioni di euro: l'attaccante danese Rasmus Hojlund, ancora a secco nel torneo.

Il peggior undici della fase a gironi degli Europei

C'è poi un altro giocatore della Premier League, il terzino sinistro Milos Kerkez del Bournemouth, eliminato con la sua Ungheria. La peggior difesa è completata dal compagno di nazionale Attila Fiola, che fa coppia in mezzo con Robin Hranac della Repubblica Ceca, e dal terzino destro scozzese Anthony Ralston, che gioca nel Celtic. A centrocampo, oltre a Frattesi, ci sono lo svizzero Silvan Widmer – che in Italia ha giocato per cinque stagioni nell'Udinese – e il polacco Przemysław Frankowski, mentre il peggior attacco vede Hojlund affiancato da Jasir Asani dell'Albania e Jan Mlakar della Slovenia.

La miglior formazione degli Europei finora: presente Bastoni

Gli analisti di Sofascore hanno anche stilato – con i medesimi criteri oggettivi – il Best XI della fase a gironi di Euro 2024. Il francese Kylian Mbappé guida l'attacco, nonostante abbia saltato la seconda partita contro l'Olanda dopo essersi rotto il naso nella vittoria sull'Austria all'esordio. Il meglio visto finora dal punto di vista offensivo include poi l'olandese Cody Gakpo, il belga Kevin De Bruyne e il portoghese Bernardo Silva.

Il miglior undici visto finora negli Europei

A centrocampo della Top 11 c'è il miglior giocatore in assoluto – secondo l'algoritmo – ammirato fino a questo momento nei campionati europei, ovvero lo spagnolo Fabian Ruiz, affiancato in mediana dal solito grande Toni Kroos. La miglior difesa allinea da destra a sinistra il tedesco Joshua Kimmich, l'azzurro campione d'Italia con l'Inter Alessandro Bastoni, lo sloveno dell'Udinese Jaka Bijol e lo spagnolo Marc Cucurella, che ha sorpreso col suo rendimento perfino i tifosi iberici. In porta, infine, c'è lo strepitoso paratutto della Georgia, Giorgi Mamardashvili, in forza al Valencia.