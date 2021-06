Due vittorie, 6 punti e primato, 6 gol fatti e nessuna rete subita. Sono i numeri della Nazionale di Roberto Mancini che affronta la terza e ultima partita del Girone A degli Europei 2021. Avversario di turno è il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey (che in Serie A indossa la maglia della Juventus), secondo a quota 4 punti. Agli Azzurri basta anche un pareggio per chiudere in vetta, sempre che l'avversario si accontenti del risultato che – conti alla mano – gli permetterebbe di blindare il secondo posto e sventare il tentativo della Svizzera di giocarsi il tutto per tutto contro la Turchia.

Dall'esito della sfida contro il Galles dipendono, oltre all'accoppiamento in tabellone, anche data, orario e sede della prossima partita dell'Italia. Tutto è legato alla posizione nella classifica finale che, come da regolamento, associa la prima del Girone A con la seconda del Girone C; la seconda del Girone A con la seconda del Girone B. In buona sostanza, nel primo caso gli Azzurri possono trovare sulla loro strada Ucraina oppure Austria mentre nell'altro Russia o Finlandia (salvo miracoli da parte della Danimarca).

Quando gioca l'Italia negli ottavi degli Europei

La data da cerchiare in rosso in calendario per la prossima partita dell'Italia è il 26 giugno, quando si giocheranno le prime due gare degli ottavi di finale. Anche in questo caso a fare la differenza sarà il piazzamento finale nel Girone A: se l'Italia chiude in vetta gioca il primo match dei confronti a eliminazione diretta allo stadio Wembley di Londra alle ore 21; un'Italia seconda anticiperà di qualche ora l'incontro (ore 18) e cambierà anche la sede, non in Inghilterra ma nella Johann Cruijff Arena di Amsterdam in Olanda.

Il calendario delle partite degli ottavi di finale a Euro 2020

Gli ottavi di finale degli Europei 2021 si disputano in quattro giorni: da sabato 26 a martedì 29 giugno, quando sarà chiaro il quadro delle qualificare e dell'accoppiamento dei quarti. Amsterdam, Londra (2 match), Budapest, Siviglia, Copenaghen, Bucarest e Glasgow gli stadi che ospiteranno le prime sfide a eliminazione diretta.

Sabato 26 giugno

1) 2 A – 2 B (18.00, Amsterdam)

2) 1 A – 2 C (21.00, Londra)

Domenica 27 giugno

3) 1 C – 3 D / E / F (18.00, Budapest)

4) 1 B – 3 A / D / E / F (21.00, Siviglia)

Lunedì 28 giugno

5) 2 D – 2 E (18.00, Copenaghen)

6) 1 F – 3 A / B / C (21.00, Bucarest)

Martedì 29 giugno

7) 1 D – 2 F (18.00, Londra)

8) 1 E – 3 A / B / C / D (21.00, Glasgow)

I quarti di finale avranno luogo venerdì 2 e sabato 3 luglio con le partite inserite in due slot differenti, alle 18 e alle 21. Cambiano le location con gli impianti San Pietroburgo, Monaco di Baviera, Baku e Roma sedi delle quattro partite in calendario. Semifinali (martedì 6 e mercoledì 7 luglio) e finale (11 luglio) si disputeranno a Londra salvo decisioni differenti dell'ultima ora da parte della Uefa che ha chiesto al governo inglese un'eccezione sulle norme per la quarantena da effettuare una volta messo piede nel Regno Unito. Se non si trova una soluzione la Federazione continentale ha già individuato l'alternativa: è la Puskas Arena di Budapest.