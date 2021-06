Dall'Inghilterra giunge una notizia clamorosa. Le semifinali e la finale degli Europei potrebbero cambiare sede. L'ultimo atto della manifestazione è in programma domenica 11 luglio allo Stadio di Wembley, le semifinali si giocheranno sempre lì a Londra il 6 e il 7 luglio. Ma le ultime tre gare della manifestazione potrebbero invece tenersi a Budapest, alla Puskas Arena.

La Uefa chiede una deroga al governo inglese

Il ‘The Times' ha scritto che la Uefa starebbe pensando di far disputare finale e semifinali degli Europei a Budapest, invece che a Londra dove sono ufficialmente programmate. L'oggetto del contendere riguarda la presenza di 2500 spettatori ‘vip' alla finale di Wembley. Le regole del Regno Unito prevedono che chiunque arrivi dall'estero (per qualunque tipo di motivo) deve fare 10 giorni di auto-isolamento prima di muoversi liberamente. La Uefa pretende che venga concessa un'esenzione a tutti coloro che voleranno a Londra per seguire semifinali e soprattutto la finale. Il governo di Boris Johnson sta valutando.

Dire sì alla Uefa produrrebbe un duplice rischio per il governo inglese: sia per l'eventuale diffusione del virus che soprattutto per le polemiche che ne deriverebbero e che limitano i movimenti dei cittadini britannici. L'Inghilterra vuole organizzare i Mondiali del 2030 e perdendo finale e semifinali degli Europei potrebbe fare un grosso passo indietro, rischierebbe così di perdere anche l'appoggio della Uefa.

In Ungheria potrebbero tenersi semifinali e finale degli Europei

In caso di no da parte del governo Johnson la Uefa avrebbe già pronto un ‘Piano B' che è rappresentato dall'Ungheria, dove si terrebbero così le semifinali e la finale. Lì a Budapest, alla Puskas Arena, c'è la possibilità di riempire lo stadio al 100%, mentre a Wembley per ora la capienza è prevista al 50%.