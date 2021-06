Ungheria-Portogallo è la partita che apre il Gruppo F, l'ultimo ad andare in scena in questi Europei del 2021. Poi, per lo stesso girone, si disputerà la super sfida tra la Francia e la Germania. Alla Puskas Arena in campo ci saranno i campioni d'Europa con Cristiano Ronaldo che vuole segnare per diventare anche il giocatore con il maggior numero di gol nella storia degli Europei. Sugli spalti dell'impianto che è stato intitolato a uno dei più grandi attaccanti della storia ci saranno circa 60 mila spettatori. Ci sarà il tutto esaurito. Così è perché in Ungheria è consentito l'ingresso al 100% del pubblico.

Ungheria – Portogallo apre il Gruppo F

Alle ore 18 Ungheria e Portogallo faranno il loro esordio agli Europei. Curiosamente le due squadre si affronteranno nella fase a gironi per la seconda edizione consecutiva, nel 2016 finì 3-3, Ronaldo con una tripletta evitò l'eliminazione alla sua nazionale che da ripescata andò a vincere. Questa volta si giocherà però alla Puskas Arena di Budapest dove gli appassionati, i tifosi e soprattutto i calciatori torneranno a vivere emozioni del passato, o meglio alla realtà del mondo precedente al Covid. In Ungheria non c'è un liberi tutti, ma ci sono minori restrizioni e per questo ci sarà il tutto esaurito. 60.000 persone allo stadio che sarà riempito in ogni ordine di posto.

Le regole per accadere alla Puskas Arena

Per accedere allo stadio gli spettatori che hanno acquistato il biglietto devono presentarsi a degli orari prestabiliti, solo coloro che potranno presentare un braccialetto rosso che è stato rilasciato a chi si è vaccinato potrà accedere alla Puskas Arena, prima di entrare però tutto dovranno fare un test PCR, cioè il tampone rapido. Circa il venticinque percento dei 60.000 tifosi proverrà dall'estero. L'Ungheria è l'unico paese, tra quelli che ospiteranno le partite di Euro 2020, a garantire la capienza massima delle partite degli Europei. La partita tra i magiari e i campioni in carica sarà il primo evento sportivo europeo con il tutto esaurito dopo la pandemia.