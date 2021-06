Francia-Germania è una delle grandi classiche del calcio mondiale. In campo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera si sfidano due squadre che complessivamente hanno vinto 6 Mondiali (4 la Germania) e 5 Europei (2 la Francia). Eppure mai Francia-Germania è stata una finale di una grande manifestazione, e anche oggi la tradizione si conferma. Perché per entrambe le squadre è l'esordio agli Europei, in un girone di ferro in cui ci sono anche l'Ungheria e soprattutto il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione in carica.

Promette spettacolo Francia-Germania, in campo ci saranno alcuni dei calciatori più forti al mondo e giocatori che hanno sollevato la Champions League nelle ultime stagioni: da Muller a Neuer, da Kanté a Lloris. Francia e Germania sono anche le ultime due squadre campioni del mondo e si sfidano all'Europeo per la seconda volta consecutiva dopo la semifinale del 2016 decisa da una doppietta di Griezmann. Difficile però pensare che stasera a Monaco si possano superare le emozioni della semifinale del Mundial 1982, Francia e Germania Ovest pareggiarono 3-3, con i francesi che conducevano 3-1 e furono raggiunti dai tedeschi che si imposero nella prima partita dei Mondiali decisa ai calci di rigore, poi l'Italia di Pablito vinse la finale 3-1 e divenne campione del mondo.

Ha reso bene l'idea dell'importanza e della bellezza della partita di stasera Kalle Rummenigge, indimenticato bomber dell'Inter e della Germania che per tanti anni è stato uno dei dirigenti del Bayern Monaco, che ha dodici giocatori tra le nazionali di Deschamps e Loew. Rummenigge, in un'intervista alla ‘Gazzetta dello Sport', ha detto: