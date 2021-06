L'Austria sarà l'avversario dell'Italia agli ottavi di finale degli Europei. Un gol di Baumgartner consente ad Alaba e compagni di qualificarsi al secondo posto battendo 1-0 l'Ucraina di Schevchenko che aveva due risultati su tre per passare il turno. Nell'altra sfida invece l'Olanda vince 3-0 contro la Macedonia nel giorno dell'addio alla nazionale di Goran Pandev.

L'Austria si prende gli ottavi di finale: gol di Baumgartner

A Bucarest si gioca la partita più importante di questo girone C con la sfida tra le due squadre in corsa per il secondo posto come avversario dell'Italia agli ottavi di finale: Ucraina e Austria. L'Ucraina, forte di due risultati su tre a disposizione, parte con il freno tirato ma l'Austria nel primo tempo trova il vantaggio con il gol di Baumgartner poi sostituto per un forte giramento di testa a seguito di uno scontro di gioco. La nazionale di Shevchenko non resta a guardare e sfiora il pareggio con Yarmolenko.

Nella ripresa gli austriaci vanno ancora vicini al gol con Arnautovic che si divora il gol del raddoppio prima della fine del primo tempo. Nella ripresa c'è un cambio sorprendente nell'Ucraina, perché esce Malinovskyi con Sheva che inserisce Tsygankov. Bocciatura per il fantasista dell'Atalanta con la speranza che l'Ucraina possa giovarne.

Ma la nazionale di Schevchenko non riesce a reagire al vantaggio iniziale di Baumgartner andando vicino al pareggio solo nel finale con un destro in diagonale di Yaremchuck che però non trova l'angolino sul secondo palo con la palla che va fuori. Al triplice fischio è così l'Austria a festeggiare il passaggio del turno agli ottavi di finale in cui affronterà l'Italia. L'Ucraina dovrà attendere qualche giorno prima di capire se con i suoi 3 punti potrà rientrare tra le migliori terze del torneo e proseguire i suoi Europei.

Tutto facile per l'Olanda contro la Macedonia

L'Olanda batte 3-0 la Macedonia. Il match dell'Amsterdam Arena è iniziato con gli applausi dei tifosi della Macedonia per Goran Pandev alla sua ultima gara in Nazionale. Ed è stata proprio la selezione capitanata dall'attaccante del Genoa ad avere subito la prima occasione importante per portarsi in vantaggio. Il filtrante di Pandev pesca Ivan Trickovski che mette la palla in rete ma l'arbitro annulla per fuorigioco. L'Olanda, già sicura del primo posto in classifica, non fa una piega e poco dopo trova il gol del vantaggio nel primo tempo grazie a Depay che mette in rete l'ottimo pallone servitogli da Malen.

Nella ripresa gli Orange dilagano con la doppietta di Wijnaldum. Prima la rete su assist di Depay, poi dopo pochi minuti è Malen a trovare il corridoio per lo stesso Depay fermato al tiro da Dimitrievski, sulla ribattuta il più veloce è nuovamente capitan Wijnaldum che non può sbagliare superando Van Basten come miglior marcatore dell'Olanda con 25 gol.

Al 67′ il momento più toccante della partita: si conclude infatti con una standing ovation dell'Amsterdam Arena il percorso in nazionale e forse anche della carriera di Goran Pandev che ha salutato commosso i compagni di squadra e tutto lo stadio in piedi per lui. La Macedonia chiude la fase a gironi con zero punti, l'Olanda a 9 a punteggio pieno.