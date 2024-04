video suggerito

Champions League oggi in TV, le partite di ritorno dei quarti: gli orari e dove vederle Le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League di martedì 16 e mercoledì 17 aprile. Scendono prima in campo Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid, poi il gran finale con Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Arsenal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Si giocano le partite di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 e si decidono quali sono le quattro migliori squadre d'Europa. Tutte le gare di questo turno saranno trasmesse in esclusiva da Sky, fatta eccezione per Manchester City-Real Madrid che sarà visibile solo su Prime Video. Una partita sarà messa a disposizione la diretta in chiaro su Canale 5 e si tratta di Barcellona-PSG. Tutte le sfide sono in programma alle ore 21:00.

Gol e spettacolo nelle gare d'andata. Aprono il turno Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid. I catalani hanno vinto per 3-2 in casa dei transalpini ma la contesa non ha un vero favorito a causa dei tanti errori difensivi delle squadre di Xavi e Lusi Enrique: Mbappé & co dovranno ribaltare il risultato ma, probabilmente, è il tipo di partita che prediligono. Gara tutta da decifrare quella di Dortmund: all'andata l'Atletico ha vinto 2-1 in casa ma il calo nel finale ha ringalluzzito il Borussia, che ora crede nell'impresa.

Nella serata di mercoledì le partite più attese. Bayern Monaco e Arsenal ripartono dal 2-2 di Londra e si giocheranno l'accesso alle semifinali all'Allianz Arena in una sfida che si preannuncia ad altissima tensione. Altra grande partita si giocherà all'Ethiad Stadium, dove Manchester il City e il Real Madrid giocheranno il secondo round dopo il 3-3 spettacolare dell'andata al Bernabeu.

Il tabellone per gli accoppiamenti nelle semifinali è già stabilito: la vincente tra Atletico Madrid-Borussia Dortmund se la vedrà con chi passerà tra Paris Saint-Germain-Barcellona mentre dall'altro lato del tabellone chi vince in Arsenal-Bayern Monaco si giocherà il pass per la finale con una tra Real Madrid e Manchester City.

Champions League 2024, le partite di oggi: gli orari tv

Le quattro partite dei quarti di finale di questa Champions League vedranno sfidarsi martedì 16 aprile alle 21 Barcellona – PSG e Borussia Dortmund – Atletico Madrid mentre nella serata di mercoledì 17 Bayern Monaco – Arsenal e Manchester City – Real Madrid chiuderanno il turno. Il programma completo delle ultime gare di ritorno dei quarti di finale Champions e dove vederle.

Martedì 16 aprile

ore 21:00 – Barcellona – PSG (Canale 5, Sky)

ore 21:00 – Borussia Dortmund – Atletico Madrid (Sky e Infinity +)

Mercoledì 17 aprile

ore 21:00 – Bayern Monaco – Arsenal (Sky e Infinity +)

ore 21:00 – Manchester City – Real Madrid (Amazon Prime Video)

Dove vedere la Champions League in TV, in streaming e in chiaro

Tutte le partite della Champions League saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro (ma solo per gli abbonati) su Sky, Infinity+ di Mediaset, Amazon Prime Video. Sarà possibile vederle anche in streaming su Sky Go, NOW, Infinity+. La sfida tra Barcellona e PSG sarà invece visibile gratuitamente in chiaro su Canale 5. Manchester City-Real Madrid, invece, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video.