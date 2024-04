video suggerito

Arsenal e Bayern fanno 2-2 a Londra: i Gunners pareggiano nel finale, si decide tutto a Monaco Arsenal e Bayern Monaco hanno pareggiato 2-2 a Londra nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League: il gol di Trossard ad un quarto d’ora dalla fine ha chiuso la partita dopo che i bavaresi si erano portati in vantaggio con le reti di Gnabry e Kane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

A dispetto delle voci che davano Thomas Tuchel a rischio esonero immediato nel caso le cose non fossero andate bene nella sfida con l'Arsenal, il Bayern Monaco ha portato a casa un ottimo pareggio nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League giocata in trasferta a Londra: un 2-2 che è ossigeno per i bavaresi in crisi nera in campionato dopo le due scoppole incassate nelle ultime due partite contro Borussia Dortmund e Heidenheim. Se la Bundesliga ormai è andata, col dominio clamoroso del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, la Champions resta ancora un terreno percorribile, grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Gnabry e Kane, dopo che i Gunners erano passati in vantaggio con Saka. Nel finale è stato poi Trossard a fissare il risultato sul 2-2.

La sfida si era messa in discesa per gli uomini di Arteta, che in Inghilterra si stanno giocando la Premier con Liverpool e Manchester City: al 12′ Bukayo Saka aveva trafitto Neuer con un sinistro a giro appena entrato in area. Il vantaggio dell'Arsenal è durato poco, colpa di una palla persa sciaguratamente in costruzione e capitalizzata al 18′ dall'ex Serge Gnabry, servito da Havertz. La rimonta del Bayern si è poi concretizzata alla mezzora, grazie al calcio di rigore conquistato da Leroy Sané, stasera scatenato, e trasformato da Harry Kane.

Era un derby personale per il bomber inglese, che di stracittadine londinesi ne ha giocate tante quando vestiva la maglia del Tottenham, lasciato la scorsa estate per approdare in Baviera. Il capitano dell'Inghilterra non solo ha dato il 2-1 ai suoi spiazzando dal dischetto Raya, ma ha anche stabilito un record: Kane infatti ha segnato in carriera 6 gol in trasferta contro l'Arsenal, più di qualsiasi altro giocatore. In totale, tra casa e trasferta, gliene ha fatti 15 in 20 partite. Insomma non era difficile prevedere che lasciasse il suo marchio.

Leandro Trossard esulta dopo aver segnato il 2-2

Nel secondo tempo, come prevedibile, i Gunners si sono lanciati in avanti alla ricerca del pari, concedendo ampi spazi ai contropiedi tedeschi, pericolosi in più occasioni con Goretzka, Gnabry e Kane. Le sostituzioni di Arteta si sono rivelate decisive, è stata infatti la coppia Gabriel Jesus-Leandro Trossard, messa in campo a metà ripresa, a confezionare il pareggio al 76′: grande giocata del brasiliano ed assist per il belga, che dal dischetto non ha sbagliato. L'inerzia della partita nel finale si è spostata tutta dalla parte dell'Arsenal, ma il risultato non è cambiato: il 2-2 lascia tutto aperto in vista del ritorno a Monaco.