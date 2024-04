video suggerito

Champions League, il tabellone delle semifinali e quando si giocano Il tabellone delle semifinali di Champions League 2023-2024: quando si giocano e le date.

A cura di Vito Lamorte

La Champions League 2023-2024 sta per entrare nella fase finale. Le partite di ritorno dei quarti di finale decideranno quali saranno le quattro squadre da cui usciranno le due finaliste: nella serata di martedì il PSG deve provare a ribaltare il risultato dell'andata in casa del Barcellona mentre l'Atletico Madrid andrà a far visita al Borussia Dortmund con un gol di vantaggio. Nella serata di mercoledì Manchester City e Real Madrid ripartono dallo spettacolare 3-3 dell'andata e una situazione simile vivranno anche Bayern Monaco e Arsenal, che hanno chiuso il primo round sul 2-2.

La lunga strada per arrivare a Wembley sta per terminare e i migliori club d'Europa si sfidano nella parte finale della fase a eliminazione diretta per decidere chi alzerà la coppa nel cielo di Londra. Un viaggio lunghissimo, che ha visto protagoniste tante squadre, tra cui le quattro italiane, ma, a differenza dello scorso anno, non ci sono rappresentanti della Serie A nelle migliori otto.

Il tabellone delle semifinali di Champions League 2024

Il tabellone delle semifinali della Champions League 2023-2024 prevede questi incroci nel penultimo atto del torneo calcistico principale del Vecchio Continente.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain-Barcellona Arsenal-Bayern Monaco / Real Madrid-Manchester City

Quando si giocano le semifinali di Champions, le date

Le semifinali di Champions League si disputano su doppie sfide di andata e ritorno. Il calendario esatto sarà comunicato il 18 aprile, dopo il ritorno dei quarti di finale.

Andata : 30 aprile e 1 maggio 2024

: 30 aprile e 1 maggio 2024 Ritorno: 7 e 8 maggio 2024

La finale è in programma a Londra, allo stadio Wembley, il 1° giugno 2024. Si tratta dell'ottava volta che lo stadio della capitale inglese ospiterà l'atto conclusivo del torneo, l'ultimo precedente risale al 2013 e vide il Bayern Monaco vincere sul Borussia Dortmund per 2-1.