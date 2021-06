"Mi sono addormentato dopo il primo tempo". "Meglio quando si affrontano nel rubgy, lo spettacolo è molto più emozionante". E ancora: "Avranno anche inventato il calcio ma non hanno ancora imparato a giocarlo". Il pareggio per 0-0 tra Inghilterra e Scozia ha lasciato l'amaro in bocca a chi si aspettava un match scoppiettante, caratterizzato dai colpi di scena e dai gol. Invece, di reti, a parte quelle rimaste flosce dei portieri, non se ne sono viste. A Harry Kane (ancora a secco dopo 2 match) non è bastato nemmeno il gioco di assonanze con la pronuncia della parola hurricane (uragano) per destarsi dal torpore e segnare: "È stato declassato a livello di allerta basso", è il commento più severo e beffardo nei confronti dell'attaccante del Tottenham.

In Italia la partita in prima serata è stata seguita da circa 5 milioni di spettatori. E, a giudicare dai commenti che arrivano anche dall'altra parte della Manica, lo spettacolo offerto non è stato all'altezza dell'attesa. Nel mirino c'è la punta degli Spurs. "Sembra distratto dal fatto che vuole lasciare il Tottenham – ha ammesso Roy Keane -. È imballato. Se l'Inghilterra vuole competere in questi Europei c'è bisogno di lui. Abbiamo visto Lukaku e De Bruyne fare meraviglie, così come Ronaldo. E Kane non è al massimo, è stato giusto sostituirlo".

Souness, che ha commentato in TV il match da opinionista, è stato ancora più severo. "I difensori scozzesi hanno avuto una serata facile, Kane sembrava l'ombra di se stesso. E sono due partite che diciamo che sembra sulle gambe, che gli manca l'entusiasmo".

La situazione nel Girone D non è preoccupante. Dopo lo 0-0 contro la Scozia all'Inghilterra basta anche un pareggio contro la Repubblica Ceca (capolista con 4 punti per una migliore differenza reti) nell'ultima giornata per qualificarsi agli ottavi di finale. In base al piazzamento e all'esito dei risultati delle prossime gare conoscerà anche il proprio avversario in tabellone. Se chiude al primo posto il 29 giugno a Londra (ore 18) affronta la seconda del Gruppo F (Portogallo, Francia o Germania). In caso di seconda posizione il 28 giugno emigra a Copenaghen (ore 18) per giocare contro la seconda del Gruppo E (Svezia, Slovacchia o Spagna). "Ma se Kane non si sveglia torniamo a casa", è il commento più ricorrente.